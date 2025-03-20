В Украине исчезнут 70% региональных медиа из-за остановки USAID: нардеп объяснил, кому это выгодно

Страны, которые занимаются пропагандой в собственных интересах, продолжают финансировать медиа во всем мире, отметил нардеп Никита Потураев. Политик предложил собрать международные средства на помощь украинским СМИ.

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Народный депутат "Слуг народа" и глава гуманитарного комитета Верховной Рады Никита Потураев обеспокоен закрытием до 70% региональных медиа из-за исчезновения грантов Агентства США по международному развитию (USAID). Чиновник выступил во время Первого дополнительного совещания ОБСЕ в человеческом измерении, которое состоялось 17-18 марта в Вене. О деталях события рассказали на портале комитета.

В статье говорится о встрече дипломатов, политиков, журналистов, экспертов, которые общались об угрозах для медиа в условиях войны и гуманитарных кризисов. Среди прочего рассмотрели ситуацию в Украине. Комментируя проблемы, которые встали перед украинскими медийщиками, Потураев сообщил о последствиях закрытия программ USAID. По его словам, в течение 2025 года могут закрыться 51% медиа, из них 51-70% — региональные издания. Политик предупредил, что это происходит из-за исчезновения средств, которые присылали из США. Он отметил, что есть две страны, которые не планируют экономить на финансировании СМИ.

"Почему? Потому что США сокращают финансирование. Извините, но это так. А знаете, кто не сокращает финансирование? Россия. И, конечно, Китай", — заявил Потураев.

Нардеп также высказался относительно того, какие можно решить имеющуюся проблему. По его мнению, в Украине следует создать специальный международный фонд. Согласно идее Потураева, медиа будут давать долгосрочное финансирование, а не на краткосрочные гранты.

"Пропаганда не останавливается. И правда тоже не должна останавливаться", — подытожил он.

Пока что в медиа не было информации о создании фонда, в котором бы аккумулировали деньги для украинских изданий.

Закрытие USAID — детали

Отметим, в январе 2025 года Департамент эффективности правительства США (сокр. DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, закрыл программу USAID. Программа работала, в частности, в Украине и давала деньги на реформирование правительства, местной власти, на цифровизацию, восстановление энергетики после ударов РФ, помогала аграриям, педагогам и медийщикам. Сумма, которая поступила в 2024 году, — 4,28 млрд долл. Издание "Экономическая правда" привело полный перечень учреждений и организаций, которые получали американские гранты. "Медийная программа в Украине" и "Трансформация коммуникаций" давала гранты 121 организации. Среди них — Министерство культуры и стратегических коммуникаций, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также медиа Запорожья, Харькова, Винницы, Краматорска, Черкасс и др.

Напоминаем, 10 марта государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, какой процент программ USAID все же восстановили.