В Україні зникнуть 70% регіональних медіа через зупинку USAID: нардеп пояснив, кому це вигідно

Країни, які займаються пропагандою у власних інтересах, і далі фінансують медіа у всьому світі, зауважив нардеп Микита Потураєв. Політик запропонував зібрати міжнародні кошти на допомогу українським ЗМІ.

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Народний депутат "Слуг народу" та глава гуманітарного комітету Верховної Ради Микита Потураєв стурбований закриттям до 70% регіональних медіа через зникнення коштів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Посадовець виступив під час Першої додаткової наради ОБСЄ в людському вимірі, яка відбулась 17-18 березня у Відні. Про деталі події розповіли на порталі комітету.

У статті ідеться про зустріч дипломатів, політиків, журналістів, експертів, які спілкувались щодо загроз для медіа в умовах війни та гуманітарних криз. Серед іншого розглянули ситуацію в Україні. Коментуючи проблеми, які постали перед українськими медійниками, Потураєв повідомив про наслідки закриття програм USAID. З його слів, протягом 2025 року можуть закритись 51% медіа, з них 51-70% — регіональні видання. Політик попередив, що це стається через зникнення коштів, які надсилали з США. Він зауважив, що є дві країни, які не планують економити на фінансуванні ЗМІ.

"Чому? Тому що США скорочують фінансування. Вибачте, але це так. А знаєте, хто не скорочує фінансування? Росія. І, звісно, Китай", — заявив Потураєв.

Нардеп також висловився щодо того, які можна розв'язати наявну проблему. На його думку, в Україні слід створити спеціальний міжнародний фонд. Згідно з ідеєю Потураєва, медіа даватимуть довгострокове фінансування, а не на короткотермінові гранти.

"Пропаганда не зупиняється. І правда теж не повинна зупинятись", — підсумував він.

Поки що у медіа не було інформації про створення фонду, в якому б акумулювали гроші для українських видань.

Закриття USAID — деталі

Зазначимо, у січні 2025 року Департамент ефективності уряду США (скор. DOGE), очолюваний мільярдером Ілоном Маском, закрив програму USAID. Програма працювала, зокрема, в Україні і давала кошти на реформування уряду, місцевої влади, на цифровізацію, відновлення енергетики після ударів РФ, допомагала аграріям, освітянам та медійникам. Сума, яка надійшла у 2024 році, — 4,28 млрд дол. Видання "Економічна правда" навело повний перелік установ та організацій, які отримували американські гранти. "Медійна програма в Україні" та "Трансформація комунікацій" давала гранти 121 організації. Серед них — Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, а також медіа Запоріжжя, Харкова, Вінниці, Краматорська, Черкас тощо.

Нагадуємо, 10 березня державний секретар США Марко Рубіо повідомив, який відсоток програм USAID все ж відновили.