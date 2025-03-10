США отменили 83% программ USAID: детали от госсекретаря Рубио
Из 5200 контрактов США оставили лишь около 1000 контрактов. У Трампа это назвали "запоздалой и исторической реформой".
Соединенные штаты Америки отменили 83% программ USAID из-за того, что те якобы не отвечают интересам США. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.
По его словам, отменено 5200 контрактов, в рамках которых "десятки миллиардов долларов" были потрачены на цели, которые "не соответствуют национальным интересам США". В некоторых случаях эти деньги были потрачены в ущерб интересам страны, считает Рубио.
"После 6-недельного пересмотра мы официально отменяем 83% программ USAID. Консультируясь с Конгрессом, мы намерены, чтобы оставшимися 18% программ, которые мы сохраняем (примерно 1000), теперь более эффективно руководил Государственный департамент", — написал он.
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Марко Рубио поблагодарил DOGE (Департамента эффективности правительства) за достижение этой "запоздалой и исторической реформ".
В январе Дональд Трамп запретил Агентству США по международному развитию () в течение 90 дней оказывать помощь другим странам. Госдепартамент США приостановил работу программ иностранной помощи.
Напомним, что президент США Дональд Трамп 7 февраля заявил, что агентство тратило государственные деньги "мошенническим и совершенно непонятным" способом, однако конкретных фактов в своем заявлении не приводит.
26 января агентство USAID в Украине получило распоряжение приостановить финансирование всех проектов. Это произошло после того, как Государственный департамент США издал приказ о приостановлении всех программ иностранной помощи.
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