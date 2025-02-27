Администрация Трампа сокращает 90% контрактов USAID на иностранную помощь, — Associated Press

Общая сумма замороженных Вашингтоном договоров составляет более 60 млрд долларов. Деньги налогоплательщиков собираются использовать более разумно.

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Администрация Трампа прекращает более 90% контрактов Агентства США по международному развитию (USAID) и Госдепа на оказание иностранной помощи, сократив общую сумму американской помощи по всему миру на 60 миллиардов долларов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на внутреннюю служебную записку исполнительного офиса главы государства и документы по одному из федеральных исков.

Раскрытие данной информации, отмечают в агентстве, дает представление о масштабах отказа администрации от помощи США за рубежом, а также о десятилетиях американской политики, согласно которой иностранная помощь отвечала интересам Вашингтона за счет стабилизации других стран и экономик и создания альянсов.

В документе говорится, что чиновники планируют внести дополнительные изменения в то, как USAID и Государственный департамент оказывают иностранную помощь, чтобы "разумно использовать деньги налогоплательщиков для продвижения американских интересов".

В целом администрация Трампа заявила, что отменит 5800 из 6200 многолетних контрактов USAID, сократив их на $54 млрд. Кроме того, еще 4100 из 9100 грантов Госдепартамента будут отменены, сократив их на $4,4 млрд.

Associated Press обращает внимание, что решение на прекращение 90% контрактов было принято после постановления суда, предписавшего снять запрет на финансирование иностранной помощи до полуночи 26 февраля.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал USAID "мошенническим", чрезвычайно коррумпированным агентством и призвал закрыть его.

На сайте Белого дома 4 февраля опубликовали перечень расходов USAID. В опубликованном списке были, в частности, финансирование туризма в Египте, "трансгендерный комикс" в Перу и электромобили для Вьетнама.