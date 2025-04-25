"Никаких сроков": Трамп опроверг собственные слова о дедлайне для мирного соглашения (видео)

Президент США Дональд Трамп 25 апреля опроверг сказанные им накануне слова о том, что он установил собственный дедлайн для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он пояснил, что лишь "хочет завершить войну как можно скорее".

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Журналист задал уточняющий вопрос относительно "дедлайна" для заключения российско-украинского мирного соглашения, о котором Дональд Трамп говорил накануне.

"Нет никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это как можно быстрее", — ответил американский лидер.

Репортер спросил об ожиданиях Трампа от визита Стива Уиткоффа в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Он проводит встречу с Путиным прямо сейчас, пока мы говорим. У нас много чего происходит, и я думаю, что мы достигнем много хороших соглашений, включая тарифные и торговые соглашения. Мы собираемся сделать нашу страну богатой, и мы должны попытаться выйти из войны и сохранить 5 000 человек в неделю. Это моя цель. Я хочу спасти 5 000 украинских и российских молодых людей. Это будет большая честь, если я смогу это сделать, и я думаю, что мы близки к этому", — ответил президент Соединенных Штатов.

Дедлайн для мирного соглашения: что говорил Трамп

Во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре в Овальном кабинете 24 апреля Дональд Трамп заявил, что имеет дедлайн для России и Украины по заключению мирного соглашения, по истечении которого "позиция США будет совсем другой". Он добавил, что хочет быстро добиться завершения войны, однако не уточнял, какую дату будет считать "дедлайном".

Перед тем во время подписания указов в Овальном кабинете Трамп выразил убеждение, что Россия "готова" прекратить войну в Украине, и заявил, что прийти к согласию с президентом Украины Владимиром Зеленским "оказалось сложнее".

Кроме того, в интервью Times, опубликованном 25 апреля, 47-й президент США в очередной раз обвинил Украину в развязывании войны и заявил, что Крым для Украины был потерян еще при каденции Барака Обамы.