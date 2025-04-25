"Жодних термінів": Трамп заперечив власні слова про дедлайн для мирної угоди (відео)

Президент США Дональд Трамп 25 квітня заперечив сказані ним напередодні слова про те, що він встановив власний дедлайн для укладення мирної угоди між Україною та Росією. Він пояснив, що лише "хоче завершити війну якомога швидше".

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Спілкування президента з журналістами на шляху до Риму на похорони Папи Франциска опублікував телеканал NEWSMAX.

Журналіст поставив уточнювальне запитання щодо "дедлайну" для укладення російсько-української мирної угоди, про який Дональд Трамп казав напередодні.

"Немає жодного дедлайну. Я просто хочу зробити це якнайшвидше", — відповів американський лідер.

Репортер запитав про очікування Трампа від візиту Стіва Віткоффа до Росії для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Він проводить зустріч із Путіним просто зараз, поки ми говоримо. У нас багато чого відбувається, і я думаю, що ми досягнемо багато хороших угод, включно з тарифними та торгівельними. Ми збираємо зробити нашу країну багатою, та ми повинні спробувати вийти з війни та зберегти 5 000 людей на тиждень. Це моя мета. Я хочу врятувати 5 000 українських і російських молодих людей. Це буде велика честь, якщо я зможу це зробити, і я думаю, що ми близькі до цього", — відповів президент Сполучених Штатів.

Дедлайн для мирної угоди: що казав Трамп

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре в Овальному кабінеті 24 квітня Дональд Трамп заявив, що має дедлайн для Росії й України щодо укладення мирної угоди, після спливу якого "позиція США буде зовсім іншою". Він додав, що хоче швидко домогтися завершення війни, проте не уточнював, яку дату вважатиме "дедлайном".

Перед тим під час підписання указів в Овальному кабінеті Трамп висловив переконання, що Росія "готова" припинити війну в Україні, та заявив, що дійти згоди з президентом України Володимиром Зеленським "виявилося складніше".

Крім того, в інтерв'ю Times, опублікованому 25 квітня, 47-й президент США вчергове звинуватив Україну у розв'язанні війни та заявив, що Крим для України був втрачений ще за каденції Барака Обами.