"Із Зеленським — складніше": Росія "готова" припинити війну в Україні, — Трамп (відео)

Російська сторона нібито готова укласти угоду про припинення війни в Україні. За словами президента США Дональда Трампа, головна проблема — домовитися з українським колегою Володимиром Зеленським.

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Про це американський лідер сказав під час підписання указів в Овальному кабінеті.

Трамп досить оптимістично налаштований щодо ситуації в Україні

Дональд Трамп переконаний, що Москва готова до переговорів, але для досягнення миру потрібно знайти спільну мову із Зеленським, що нібито надзвичайно важко.

"На мою думку, Росія готова. Багато хто говорив, що Росія готова піти на все. Тепер нам потрібно дійти згоди із Зеленським. Я думав, із ним буде легше домовитися, але це виявилося складніше", — поділився він думкою.

Далі президент США висловив стриманий оптимізм щодо ситуації в Україні.

"Нічого, все гаразд. Я думаю, що ми вже маємо угоду з двома воюючими сторонами. Я сподіваюся, вони її приймуть", — заявив він.

Крім цього, Трамп торкнувся питання витрат грошей на допомогу Україні у відбитті російської агресії і розкритикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена за відправку Україні сотень мільярдів доларів. Саме Байден не повинен був допустити великої війни, підсумував він.

Зазначимо, що Трамп зробив таку заяву до масованої ракетної атаки ЗС РФ по Україні. Унаслідок серії ударів тільки в Києві 9 людей загинули і понад 60 були поранені.

У Харкові всю ніч 24 квітня лунали вибухи: російська армія завдала по місту 19 ударів, зокрема крилатими ракетами.

Нагадаємо, 23 квітня українські топ-чиновники провели кілька важливих зустрічей у Лондоні та заявляли про підтримку ініціатив Трампа. Українська сторона впевнена, що спочатку потрібно домогтися безумовного припинення вогню.

Фокус раніше аналізував, наскільки велика ймовірність наступу окупантів після провалу зустрічі в Лондоні 23 квітня.