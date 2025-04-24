"С Зеленским – сложнее": Россия "готова" прекратить войну в Украине, – Трамп (видео)

Российская сторона якобы готова заключить соглашение о прекращении войны в Украине. По словам президента США Дональда Трампа, главная проблема — договориться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Об этом американский лидер сказал во время подписания указов в Овальном кабинете.

Трамп довольно оптимистично настроен по поводу ситуации в Украине

Дональд Трамп убежден, что Москва готова к переговорам, но для достижения мира нужно найти общий язык с Зеленским, что якобы чрезвычайно трудно.

"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Теперь нам нужно прийти к соглашению с Зеленским. Я думал, с ним будет легче договориться, но это оказалось сложнее", — поделился он мнением.

Далее президент США выразил сдержанный оптимизм по поводу ситуации в Украине.

"Ничего, все в порядке. Я думаю, что мы уже имеем соглашение с двумя воюющими сторонами. Я надеюсь, они его примут", — заявил он.

Кроме этого, Трамп коснулся вопроса трат денег на помощь Украине в отражении российской агрессии и раскритиковал администрацию своего предшественника Джо Байдена за отправку Украине сотен миллиардов долларов. Именно Байден не должен был допустить большой войны, заключил он.

Отметим, что Трамп сделал такое заявление до массированной ракетной атаки ВС РФ по Украине. В результате серии ударов только в Киеве 9 человек погибли и более 60 были ранены.

В Харькове всю ночь 24 апреля раздавались взрывы: российская армия нанесла по городу 19 ударов, в том числе крылатыми ракетами.

Напомним, 23 апреля украинские топ-чиновники провели несколько важных встреч в Лондоне и заявляли о поддержке инициатив Трампа. Украинская сторона уверена, что сначала нужно добиться безусловного прекращение огня.

Фокус ранее анализировал, насколько велика вероятность наступления оккупантов после провала встречи в Лондоне 23 апреля.