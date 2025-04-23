Переговоры без США, фронт без гарантий: пойдет ли РФ в новое наступление после срыва саммита в Лондоне

Мирные переговоры, которые должны были состояться в Лондоне 23 апреля — отменены. Фокус разбирался как это повлияет на ситуацию на фронте, есть ли вероятность нового наступления России и на каком направлении.

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Мирные переговоры по урегулированию войны в Украине, запланированные на 23 апреля в Лондоне с участием министров иностранных дел Украины, США, Великобритании, Франции и Германии, были отменены. Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о переносе встречи, не уточнив причин или новой даты. Однако указано, что консультации на уровне должностных лиц низшего ранга будут продолжаться в закрытом формате.

Отмена переговоров произошла на фоне сообщений об усилении давления со стороны администрации Дональда Трампа на Киев относительно признания Крыма и четырех частично оккупированных регионов российскими. Хотя Белый дом официально не подтверждал эти требования, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина не согласится на такие условия, поскольку это противоречит ее конституции.

В то время как США и Россия ведут прямые переговоры, европейские лидеры выражают беспокойство из-за возможного исключения их из процесса. Европейские дипломаты опасаются, что любое признание Крыма за Россией со стороны США может подорвать единство НАТО и ЕС.

В этом контексте перспективы мирного урегулирования остаются неопределенными, а риск срыва переговоров возрастает.

Учитывая, что под прикрытием "пасхального перемирия", враг не только не прекратил огонь, но и использовал паузу на фронте для перегруппировки, укрепления позиций и подготовки к новым наступлениям, Фокус разбирался — чем для фронта может обернуться если переговоры между Украиной и РФ все же сорвутся окончательно.

Будет ли новое наступление РФ летом 2025 года

Россия, вероятно, готовит новую масштабную наступательную операцию на востоке Украины в июне или июле 2025 года. Об этом сообщают украинские военные эксперты, ссылаясь на данные разведки и наблюдения за активностью противника.

По словам военного эксперта Олега Жданова, сейчас наблюдаются признаки скрытой мобилизации в России. Хотя на фронте не фиксируется значительного поступления новой техники, российские заводы активно производят танки, самоходные артиллерийские установки и другую бронетехнику. Эта техника, вероятно, накапливается в тылу для дальнейшего использования в наступательных операциях.

Кроме того, в России было изменено законодательство, позволяющее призывникам подписывать контракт уже на следующий день после принятия присяги. По оценкам украинской разведки, до 30% новобранцев подписывают контракты в первый месяц службы, а через полгода эта цифра достигает 50%.

Жданов считает, что основными направлениями возможного наступления могут стать Лиманский и Торецкий, с целью завершения захвата Донецкой и Луганской областей. Также не исключается наступление на Запорожском направлении. Зато на Херсонском направлении перспективы для России пока минимальны из-за сложностей с форсированием Днепра.

Но активизация врага на фронте напрямую не связана с переговорами между Украиной и РФ, ведь по мнению военного аналитика Дмитрия Снегирева, армия России не оставляет попыток завершить оккупацию Луганской области. Также российские войска пытаются перерезать логистику на направлениях Покровск — Константиновка и Покровск — Павлоград.

Пойдет ли РФ в атаку после срыва переговоров

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что в России были удивлены тем, как все разворачивается вокруг переговоров.

"Я уверен: они рассчитывали на то, что процесс запустится, пойдет по рельсам, и они смогут выдать это за какую-то "малую победу". Даже они не ожидали, что все настолько быстро развалится", — говорит Фокусу эксперт.

И учитывая такую "неожиданную ситуацию" с переговорами, у РФ просто нет сейчас возможностей для тех "сюрпризов" на фронте. По словам Ступака, последние полгода российские военные эксперты жалуются на конфликты в армии и нехватку людей.

"И снова возвращаюсь к тезису, который не раз озвучивал: огромная тревога у них связана с тем, что из-за больших потерь на некоторых участках фронта они могут оголить другие направления. Это реально может привести к повторению ситуации, как в Харьковской области в 2022 году — фланг посыплется. Именно этого очень боятся российские военкоры — не те, что в студиях сидят, а те, кто ездит по фронтам, видит ситуацию собственными глазами.

Поэтому осторожно скажу: я не вижу у них реальных возможностей открывать еще один фронт. Да, будут попытки наступления на Покровском направлении, будут дожимать Запорожское, но чтобы собрать, условно говоря, 200 тысяч новых людей и пойти, например, в Черниговскую область — на сегодня это просто нереально, учитывая имеющиеся открытые данные", — продолжает Ступак.

Однако, по мнению эксперта, нельзя окончательно заявлять о срыве переговоров, даже если США действительно выйдут из процесса. Возможно, в процесс могут войти другие страны. Ступак считает, что это могут быть страны Ближнего Востока — больше шансов у стран типа Саудовской Аравии, Южно-Африканской Республики, Турции.

"Позволит ли США, чтобы кто-то другой забрал эти лавры? Это интересный вопрос. Здесь все, как говорится, и хочется, и колется. С одной стороны, Трамп играет в эту игру — он эмоциональный, может внезапно сказать: "Все, не хочу, не буду". А с другой стороны — если увидит, что кто-то другой может перехватить инициативу и побежать с флагом переговорщика — я думаю, появятся определенные улыбки на его лице", — резюмирует эксперт.

Напомним, Фокус разбирался почему мирные переговоры Украины, США и европейских стран на уровне министров отменены, и каким образом в дальнейшем будет развиваться процесс мирного урегулирования по российско-украинской войне.

Также Фокус писал, что на Покровском направлении увеличилось количество иностранцев, участвующих в российско-украинской войне на стороне России. Это свидетельствует о недостатке военных в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.