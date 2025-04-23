Срыв мирных переговоров в Лондоне: почему Трамп бессилен против Путина

Мирные переговоры Украины, США и европейских стран на уровне министров, которые должны были пройти в среду, 23 апреля в Лондоне, отменены, сообщили в МИД Великобритании. Почему это произошло, и каким образом в дальнейшем будет развиваться процесс мирного урегулирования российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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О переносе мирных переговоров по Украине, которые должны были пройти 23 апреля под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, в среду сообщил в специальном заявлении МИД Соединенного Королевства. В документе также отмечается, что закрытые для прессы переговоры на уровне должностных лиц низшего ранга продолжатся.

Любые причины переноса встречи, в которой должны были принять участие руководители дипломатических ведомств Украины, США, Великобритании, Франции и Германии, как и возможное время их проведения не называются. Между тем снижение дипломатического уровня мирных переговоров происходит на фоне сообщений ведущих западных медиа об усилении давления со стороны Дональда Трампа и его команды на Киев, в частности по вопросу признания Крыма и 4-х частично оккупированных регионов российскими. И хотя Белый дом официально не подтверждал данную информацию СМИ, президент Зеленский как раз накануне встречи в Лондоне заявил, что Украина на такие условия не согласится, поскольку это выходит за конституционно очерченные рамки.

Владимир Зеленский накануне встречи в Лондоне напомнил, что Украина никогда не признает Крым российским

Несмотря на отмену встречи на министерском уровне, украинская делегация в составе руководителя Офиса президента, министра обороны Умерова и главы МИД Сибиги прибыла в Лондон. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Андрей Ермак. Отметив, что "несмотря на все, мы будем работать ради мира", он констатировал: "Встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям".

Почему администрация Трампа включила задний ход по мирной встрече в Лондоне

Комментируя Фокусу дипломатические перипетии вокруг отмены многосторонней министерской встречи по мирному урегулированию в Лондоне, политолог Юрий Богданов отметил следующее: "Команда Трампа почему-то упорно хочет поставить вагон впереди поезда и обсуждать условия завершения войны, тогда как во время недавних переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии была озвучена четкая формула: сначала 30-дневное прекращение огня, а затем все остальные условия. В результате же американская администрация увидела, что с прекращением огня ничего не получается, поэтому решила раскручивать какие-то более системные истории — территориальный обмен, Крым, Запорожскую АЭС и так далее. В то же время украинская сторона, что в очередной раз накануне подчеркнул президент Зеленский, стремится вернуться к вопросу прекращения огня. Это вполне логичная позиция, ведь именно после прекращения огня можно говорить по существу".

Белый дом в вопросе проведения встречи в Лондоне по мирному урегулированию дал задний ход, поскольку ему пока "нечего ловить", считает эксперт. "Кроме того, что отсутствует какое-либо продвижение по мирному треку, Евросоюз отказывается снимать санкции с России. То есть, Рубио не за чем было ехать в британскую столицу, потому что он услышал бы повторение тех же позиции, которые звучали на недавних переговорах в Париже и ранее. И, учитывая, что у администрации президента США пока нет никакого механизма принуждения РФ к прекращению огня, Штатам придется либо затягивать время, либо заявить о выходе из мирных переговоров, при том, что в этом процессе они находятся всего три месяца", — отмечает Юрий Богданов.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут увидеться в субботу на похоронах Папы Римского Фото: Reuters

По его убеждению, в дальнейшем мир станет свидетелем очередных рассказов американских властей о том, "какая плохая Украина и недоговороспособная Россия". "Несмотря на срыв встречи в Лондоне, Уиткофф таки слетает в Москву, а Трамп и Зеленский, возможно, уже в субботу увидятся на похоронах Папы Римского. Но в целом этот — довольно бессодержательный дипломатический трек будет продолжен, потому что американская администрация не хочет искать сложных решений, выставляя взамен какие-то рандомные условия, не проговаривая действительно значимых вопросов. Например: кто контролирует прекращение огня, линию разграничения, какие механизмы принуждения к сторонам и т.д.", — подчеркивает политолог.

Он прогнозирует, что после непродолжительной "истерики Америки", Киев и Вашингтон подпишут очередной меморандум по минералам, тогда как дипломатическая "волокита по миру" будет продолжаться.

Эксперт: "Несмотря на срыв встречи в Лондоне, Виткофф таки слетает в Москву Фото: Getty Images

"Украина должна, не теряя времени, совместно с европейцами думать, каким образом усиливать ВСУ и как формировать общий контур евробезопасности. От Белого дома нам нужно во что бы то ни стало получить то, что мы получили в наследство от Байдена и то, что сейчас заезжает на фронт. Рассчитывать на что-то большее от администрации Трампа не имеет никакого смысла", — подытожил Юрий Богданов.

Действительно ли отмена встречи в Лондоне играет на руку Украине

В свою очередь политолог Максим Джигун в разговоре с Фокусом акцентировал: "Если бы встреча в Лондоне состоялась бы в том составе, в котором планировалась заранее, это означало бы, что Украина должна была бы либо согласиться на тот территориальный сюрреализм и другие идеи американцев, которые звучат в западных медиа, либо публично их отвергнуть. Я думаю, что пресс-брифинг президента Зеленского вечером 22 апреля, то есть как раз накануне лондонской встречи, расставил все точки над "и" и американцы поняли, что быстрых "побед" им не получить. Кроме того, категорически против признания Крыма российским публично выступили европейские чиновники, а по неформальным каналам, убежден, они донесли США позицию, что это было бы скорее вознаграждением Путину за вторжение в Украину, чем попыткой урегулировать конфликт".

Констатировав, что американцы решили в конце концов отступить назад, эксперт подчеркнул: "В наших условиях это (перенос встречи в Лондоне — Ред.) больше плюс, чем минус. Почему? Потому что мы получаем дополнительное время для того, чтобы провести дополнительные консультации. Вполне вероятно, что Зеленский встретится в субботу с Трампом и другими евролидерами в Ватикане, что станет возможностью откорректировать позицию США, которая слита в медиа, но официально пока не обнародована, а значит подлежит изменению и адаптации".

Не исключено, что Соединенные Штаты откажутся от роли ключевого посредника в российско-украинской войне Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Трамп публично пообещал обнародовать свой мирный план по российско-украинской войне до пятницы, 25 апреля включительно, Максим Джигун не исключает, что это может произойти и позже, но точно до 30 апреля, когда пройдет 100 дней пребывания главного республиканца в президентском кресле. Отметив, что Дональд Трамп сейчас видит свое бессилие перед Путиным, политолог не исключил, что Соединенные Штаты откажутся от роли ключевого посредника в российско-украинской войне. При этом, убежден эксперт, говорить о полном разрыве отношений по линии Киев-Вашингтон не приходится, поскольку действенным фактором влияния на США является соглашение о полезных ископаемых, которое больше всего стремится подписать Дональд Трамп.