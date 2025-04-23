Зрив мирних перемовин у Лондоні: чому Трамп безсилий проти Путіна

Мирні переговори України, США та європейських країн на рівні міністрів, які мали пройти у середу, 23 квітня в Лондоні, скасовано, повідомили у МЗС Великобританії. Чому це відбулося, і яким чином надалі розвиватиметься процес мирного врегулювання щодо російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

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Про перенесення мирних переговорів по Україні, які мали пройти 23 квітня під головуванням міністра закордонних справ Великобританії Девіда Леммі, у середу повідомило в спеціальній заяві МЗС Сполученого Королівства. В документі також зазначається, що закриті для преси перемовини на рівні посадовців нижчого рангу продовжаться.

Будь-які причини перенесення зустрічі, в якій мали взяти участь очільники дипломатичних відомств України, США, Британії, Франції та Німеччини, як і можливий час їх проведення не називаються. Між тим зниження дипломатичного рівня мирних перемовин відбувається на тлі повідомлень провідних західних медіа щодо посилення тиску з боку Дональда Трампа та його команди на Київ, зокрема щодо питання визнання Криму та 4-х частково окупованих регіонів російськими. І хоча Білий дім офіційно не підтверджував цю інформацію ЗМІ, президент Зеленський якраз напередодні зустрічі у Лондоні заявив, що Україна на такі умови не пристане, оскільки це виходить за конституційно окреслені межі.

Володимир Зеленський напередодні зустрічі у Лондоні нагадав, що Україна ніколи не визнає Крим російським

Попри скасування зустрічі на міністерському рівні, українська делегація у складі керівника Офісу президента, міністра оборони Умєрова та голови МЗС Сибіги прибула до Лондону. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Андрій Єрмак. Зазначивши, що "попри все, ми будемо працювати заради миру", він констатував: "Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям".

Чому адміністрація Трампа увімкнула задній хід щодо мирної зустрічі в Лондоні

Коментуючи Фокусу дипломатичні перипетії довкола скасування багатосторонньої міністерської зустрічі по мирному врегулюванню у Лондоні, політолог Юрій Богданов зауважив наступне: "Команда Трампа чомусь вперто хоче поставити вагон попереду потяга і обговорювати умови завершення війни, тоді як під час нещодавніх перемовин Києва та Вашингтона у Саудівській Аравії була озвучена чітка формула: спочатку 30-денне припинення вогню, а потім усі інші умови. В результаті ж американська адміністрація побачила, що з припиненням вогню нічого не виходить, тому вирішила розкручувати якісь більш системні історії – територіальний обмін, Крим, Запорізьку АЕС і так далі. Водночас українська сторона, на чому вкотре напередодні наголосив президент Зеленський, прагне повернутися до питання припинення вогню. Це цілком логічна позиція, адже саме після припинення вогню можна говорити по суті".

Білий дім у питанні проведення зустрічі у Лондоні щодо мирного врегулювання дав задній хід, оскільки йому наразі "не має, що ловити", вважає експерт. "Крім того, що відсутнє будь-яке просування по мирному треку, Євросоюз відмовляється знімати санкції з Росії. Тобто, Рубіо не було за чим їхати до британської столиці, бо він почув би повторення тих же позицій, які звучали на нещодавніх перемовинах у Парижі і раніше. І, враховуючи, що в адміністрації президента США наразі не має ніякого механізму примусу РФ до припинення вогню, Штатам доведеться або затягувати час, або заявити про вихід з мирних перемовин, при тому, що в цьому процесі вони перебувають лише три місяці", — зазначає Юрій Богданов.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський можуть побачитися у суботу на похованні Папи Римського Фото: Reuters

На його переконання, надалі світ стане свідком чергових розповідей американської влади про те, "яка погана Україна і недоговороспроможна Росія". "Попри зрив зустрічі у Лондоні, Віткофф таки злітає до Москви, а Трамп і Зеленський, можливо, вже у суботу побачаться на похованні Папи Римського. Але в цілому цей – доволі беззмістовний дипломатичний трек буде продовжено, тому що американська адміністрація не хоче шукати складних рішень, виставляючи натомість якісь рандомні умови, не проговорюючи справді значущих питань. Наприклад: хто контролює припинення вогню, лінію розмежування, які механізми примусу двох сторін, тощо", — підкреслює політолог.

Він прогнозує, що після нетривалої "істерики Америки", Київ та Вашингтон підпишуть черговий меморандум по мінералам, тоді як дипломатична "тяганина щодо миру" продовжуватиметься.

Експерт: "Попри зрив зустрічі у Лондоні, Віткофф таки злітає до Москви Фото: Getty Images

"Україна має, не втрачаючи часу, спільно з європейцями думати, яким чином посилювати ЗСУ і як формувати спільний контур євро безпеки. Від Білого дому нам потрібно будь-що отримати те, що ми отримали у спадок від Байдена і те, що наразі заїжджає на фронт. Розраховувати на щось більше від адміністрації Трампа не має жодного сенсу", — підсумував Юрій Богданов.

Чи дійсно скасування зустрічі у Лондоні грає на руку Україні

Зі свого боку політолог Максим Джигун у розмові з Фокусом акцентував: "Якби зустріч у Лондоні відбулася б у тому складі, в якому планувалася заздалегідь, це означало би, що Україна мала б або погодитися на той територіальний сюрреалізм та інші ідеї американців, які звучать у західних медіа, або публічно їх відкинути. Я думаю, що пресбрифінг президента Зеленського в вечорі 22 квітня, тобто якраз напередодні лондонської зустрічі, розставив усі крапки над "і" і американці зрозуміли, що швидких "перемог" їм не здобути. Крім того, категорично проти визнання Криму російським публічно виступили європейські посадовці, а по неформальним каналам, переконаний, вони донесли США позицію, що це було б радше винагородою Путіну за вторгнення в Україну, аніж спробою врегулювати конфлікт".

Констатувавши, що американці вирішили зрештою відступити, експерт наголосив: "В наших умовах це (перенесення зустрічі у Лондоні – Ред.) більше плюс, аніж мінус. Чому? Тому що ми отримуємо додатковий час для того, аби провести додаткові консультації. Цілком вірогідно, що Зеленський зустрінеться в суботу з Трампом та іншими євролідерами у Ватикані, що стане можливістю відкоригувати позицію США, яка злита у медіа, але офіційно поки що не оприлюднена, а отже підлягає зміні та адаптації".

Не виключено, що Сполучені Штати відмовляться від ролі ключового посередника в російсько-українській війні Фото: Getty Images

Попри те, що Трамп публічно пообіцяв оприлюднити свій мирний план по російсько-українській війні до п’ятниці, 25 квітня включно, Максим Джигун не виключає, що це може статися і пізніше, але точно до 30 квітня, коли мине 100 днів перебування головного республіканця у президентському кріслі. Зазначивши, що Дональд Трамп наразі бачить своє безсилля перед Путіним, політолог не виключив, що Сполучені Штати відмовляться від ролі ключового посередника в російсько-українській війні. При цьому, переконаний експерт, говорити про повне розірвання стосунків по лінії Київ-Вашингтон не доводиться, оскільки дієвим фактором впливу на США є угода про корисні копалини, яку понад усе прагне підписати Дональд Трамп.