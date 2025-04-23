Переговори в Лондоні: США покажуть мирний план щодо України із семи пунктів, — The Telegraph

Сполучені Штати готуються представити на переговорах щодо України 23 квітня мирний план. Москва може зберегти контроль майже над усіма окупованими територіями, але Київ також отримає свою вигоду.

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Про попередню угоду повідомили джерела британської газети The Telegraph.

Мирний план, згідно з джерелами видання, складається із семи пунктів. Перші два пункти передбачають негайне припинення вогню і прямі переговори Росії та України. Третій пункт передбачує відмову Києва від прагнення до членства в НАТО, з правом вступу до ЄС.

Європейські країни могли б розгорнути сили забезпечення безпеки, щоб утримати Путіна від повторного вторгнення, але угода не зобов'язує США гарантувати безпеку будь-якого такого розгортання.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер раніше заявляв, що жодна країна Євросоюзу не відправить в Україну військовий контингент без американської підтримки.

Переговори в Лондоні: що буде з окупованими територіями України?

Найбільш спірний четвертий пункт стосується окупованих територій: Америка пропонує "де-юре" визнати суверенітет Росії над Кримом, незаконно анексованим у березні 2014 року. Україна отримає доступ до гирла річки Дніпро, а РФ виведе війська із захопленої частини Херсонської області.

Визнання російського контролю над Кримом порушило б центральний принцип міжнародного права і світового порядку після 1945 року. Жодна країна не може анексувати територію іншої. Якщо це сталося, ніхто не повинен визнавати цю зміну, зауважили автори.

Крім цього, за умовами п'ятого пункту під контроль США потрапить найбільша Запорізька атомна електростанція, яка наразі утримується ЗС РФ.

Переговори щодо України: чи можливо укласти мирну угоду

Шостий пункт зобов'язує Україну підписати угоду про корисні копалини, яка надасть американським компаніям доступ до природних ресурсів країни. Сьомий пункт стосується вибудовування нових відносин між Америкою і Росією: всі санкції США буде знято, і країни почнуть співпрацю у сфері енергетики.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог сподівається отримати згоду України на цей план, а його колега Стівен Віткофф потім вирушить до Москви і презентує план президенту Росії Володимиру Путіну.

За оцінками авторів статті, ця угода стане "гіркою пігулкою" для України, оскільки вона втратить свою територію, не отримавши чітких гарантій безпеки Штатів. Путін зі свого боку може відмовитися від повернення захоплених територій і продовжить домагатися своєї мети щодо "демілітаризації" України.

Представники української влади повідомили The Telegraph про скептичне ставлення до прогресу в мирній угоді. Джерела в Міністерстві закордонних справ Великої Британії не вірять, що на переговорах у Лондоні сторони домовляться. Зустріч є можливістю для представників України викласти власне бачення досягнення миру.

План суперечить кільком заявленим цілям політики Великої Британії. Ще 14 лютого Стармер говорив Зеленському про прихильність Великої Британії до того, щоб Україна перебувала на "незворотному шляху до членства в НАТО", підсумували автори статті.

Нагадаємо, видання The Independent писало про небезпеки переговорів у Лондоні. Україні можуть запропонувати "покірно лягти під гусениці танків Путіна".

Financial Times повідомляло про можливу готовність Путіна відмовитися від повного контролю над чотирма українськими областями, якщо Штати підуть на ширші геополітичні поступки.