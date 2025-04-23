Переговоры в Лондоне: США покажут мирный план по Украине из семи пунктов, — The Telegraph

Соединенные Штаты готовятся представить на переговорах по Украине 23 апреля мирный план. Москва может сохранить контроль почти над всеми оккупированными территориями, но Киев также получит свою выгоду.

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О предварительном соглашении сообщили источники британской газеты The Telegraph.

Мирный план, согласно источникам издания, состоит из семи пунктов. Первые два пункта предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры России и Украины. Третий пункт требует отказа Киева от стремления к членству в НАТО, с правом вступления в ЕС.

Европейские страны могли бы развернуть силы обеспечения безопасности, чтобы удержать Путина от повторного вторжения, но соглашение не обязывает США гарантировать безопасность любого такого развертывания.

Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявлял, что ни одна страна Евросоюза не отправит в Украину военный контингент без американской поддержки.

Переговоры в Лондоне: что будет с оккупированными территориями Украины?

Самый спорный четвертый пункт касается оккупированных территории: Америка предлагает "де-юре" признать суверенитет России над Крымом, незаконно аннексированным в марте 2014 года. Украина получит доступ к устью реки Днепр, а РФ выведет войска из захваченной части Херсонской области.

Признание российского контроля над Крымом нарушило бы центральный принцип международного права и мирового порядка после 1945 года. Ни одна страна не может аннексировать территорию другой. Если это произошло, никто не должен признавать это изменение, заметили авторы.

Кроме этого, по условиям пятого пункта под контроль США попадет крупнейшая Запорожская атомная электростанция, которая в настоящее время удерживается ВС РФ.

Переговоры по Украине: возможно ли заключить мирное соглашение

Шестой пункт обязывает Украину подписать соглашение о полезных ископаемых, которое предоставит американским компаниям доступ к природным ресурсам страны. Седьмой пункт касается выстраивания новых отношений между Америкой и Россией: все санкции США будут сняты и страны начнут сотрудничество в сфере энергетики.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог надеется получить согласие Украины на этот план, а его коллега Стивен Уиткофф затем отправится в Москву и представит план президенту России Владимиру Путину.

По оценкам авторов статьи, данное соглашение станет "горькой пилюлей" для Украины, поскольку она потеряет свою территорию, не получив четких гарантий безопасности Штатов. Путин в свою очередь может отказаться от возврата захваченных территорий и продолжит добиваться своей цели по "демилитаризации" Украины.

Представители украинской власти сообщили The Telegraph о скептическом отношении к прогрессу в мирном соглашении. Источники в Министерстве иностранных дел Великобритании не верят, что на переговорах в Лондоне стороны договорятся. Встреча представляет собой возможность для представителей Украины изложить собственное видение достижения мира.

План противоречит нескольким заявленным целям политики Великобритании. Еще 14 февраля Стармер говорил Зеленскому о приверженности Великобритании тому, чтобы Украина находилась на "необратимом пути к членству в НАТО", заключили авторы статьи.

Напомним, издание The Independent писало об опасностях переговоров в Лондоне. Украине могут предложить "покорно лечь под гусеницы танков Путина".

Financial Times сообщало о возможной готовности Путина отказаться от полного контроля над четырьмя украинскими областями, если Штаты пойдут на более широкие геополитические уступки.