В FT написали, что Путин готов остановить боевые действия по линии фронта: в Кремле отреагировали

Президент Российской Федерации Владимир Путин якобы предложил остановить вторжение в Украину по нынешней линии фронта. Москва может отказаться от своих претензий на территории четырех частично оккупированных украинских регионов при условии, что США сделают геополитические уступки Москве.

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Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Издание отмечает, что российский глава потенциально готов отказаться от своего предыдущего требования полного контроля над четырьмя прифронтовыми украинскими областями — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — если США пойдут на более широкие геополитические уступки Москве. Это может быть признание российского контроля над Крымом и невозможность вступления Украины в НАТО. Такое заявление является первым официальным предложением Владимира Путина по урегулированию вопроса войны в Украине.

Однако европейские чиновники предупреждают, что Владимир Путин, вероятно, использует очевидную уступку как приманку, чтобы заставить Трампа принять другие требования России и навязать их Украине.

"Сейчас на Киев оказывается огромное давление, чтобы он отказался от некоторых вещей, чтобы Трамп мог объявить о своей победе", — отмечают анонимные источники издания.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию Financial Times фейком. Об этом пишет "РИА Новости"

"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники", — заявил он.

Напомним, ранее военные рассказывали, что Вооруженные силы РФ планируют до 9 мая зайти в Днепропетровскую область и закрепиться там. После этого Владимир Путин хочет объявить об окончании так называемой "специальной военной операции".

Кроме того, по информации издания The Washington Post, на встрече Украины, Великобритании, Франции и США 23 апреля в Лондоне Соединенные Штаты Америки предложат официально признать Крым частью России и заморозить линии фронта. Там отметили, что союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и программы восстановления для страны в обмен на любые подобные территориальные уступки.