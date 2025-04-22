До 9 мая РФ планирует зайти в Днепропетровскую область и объявить о конце "СВО", — военный

Российские военные планируют до 9 мая зайти в Днепропетровскую область и закрепиться там. После этого президент РФ Владимир Путин хочет объявить об окончании так называемой "специальной военной операции".

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Об этом пишет украинский военный с позывным "Тень" в Telegram-канале "Мысли фронтовика".

Он отмечает, что цель врага — попытка прорыва и закрепления на Днепропетровщине. После этого российский глава государства объявит об окончании "СВО" и начале антитеррористической операции (АТО) на территории Украины.

По информации военного, эти данные распространяются по всем российским каналам связи и обсуждаются командирами оккупационных войск. Информацию также подтверждают некоторые пленные.

В свою очередь украинские военные активно укрепляют позиции и линии обороны на потенциально угрожающих направлениях. Сейчас работа по усилению рубежей обороны продолжается непрерывно.

Ситуация на фронте Фото: DeepStateMAP

Накануне военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" отмечал, что российские военные штурмовали украинские позиции на подходах к границе Днепропетровской области. Противник использовал бронетехнику и пехоту.

Украинские защитники отбили атаку, уничтожив по меньшей мере четыре боевые машины пехоты (БМП), авто и мотоциклы. По его словам, российские военные в течение трех суток проводили минимальные штурмовые действия, накапливая пехоту в тылу.

Генеральный штаб на момент публикации материала никак не комментировал информацию о возможном прорыве Днепропетровской области и объявлении окончания "СВО".

Ранее Фокус писал, что Россия использовала паузу для возможного нового наступления. Под прикрытием "пасхального перемирия", враг не только не прекратил огонь, но и перегруппировался, и укрепил позиции.

Стоит добавить, что по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, российские оккупанты пошли в наступление на Харьковском направлении и пытаются прорвать оборону ВСУ. Сейчас украинские защитники отражают вражеские атаки.