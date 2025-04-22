Наступление ВС РФ на Харьковщине уже продолжается: подробности от главы ОВА (видео)

Российские оккупанты пошли в наступление на Харьковском направлении и пытаются прорвать оборону ВСУ. Украинские защитники отбивают вражеские атаки.

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Об этом в комментарии Новости.LIVE сказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он подтвердил информацию, которую ранее обнародовали президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский относительно наступления россиян на Харьковщине.

"Наступление уже идет. Все попытки были предусмотрены и пресечены. Враг фактически был уничтожен и продолжает уничтожаться на всех абсолютно подходах к территориям Харьковской там области. ВСУ останавливают все попытки прорыва врага", — сказал глава Харьковской ОГА

Он отметил, что Россия активизирует усилия на фронте, пытаясь найти уязвимые участки для прорыва, впрочем Силы обороны Украины держат оборону.

Напомним, что 20 апреля сообщалось, что войска РФ пользуются "пасхальным перемирием" в Харьковской области как поводом для возобновления дальнейших активных штурмов. Сейчас россияне применяют БПЛА для поражения позиций украинских войск.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ 54 дня держали позицию на одном из участков фронта. Выходя, они прихватили раненого бойца из смежного подразделения и россиянина, который сдался в плен.