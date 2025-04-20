РФ использует "пасхальное перемирие" для дальнейшего наступления в Харковськой области, — военные

Войска РФ пользуются "пасхальным перемирием" в Харьковской области как поводом для возобновления дальнейших активных штурмов. Сейчас россияне применяют БПЛА для поражения позиций украинских войск.

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

В подразделении заявляют, что сейчас ВС РФ проводят активное накопление личного состава на Харьковском направлении. Также "существует очень высокая вероятность, что он [враг] планирует использовать этот повод для возобновления активных штурмовых действий".

"Враг не применяет артиллерию, однако широко использует БпЛА-системы для нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны Украины", — сообщают в "Хартии".

В подразделении добавляют, что на текущий момент бригада проводит исключительно оборонительную операцию и открывает только огонь в ответ на обстрелы россиян.

"Мы реагируем только на атаки и штурмовые действия противника для сохранения жизни и здоровья наших военных, а также удержания занимаемых рубежей обороны. Наши военные ведут исключительно зеркальный огонь", — заявили в пресс-службе подразделения.

Ранее стало известно, что РФ обвиняет Украину в нарушении "перемирия". В то же время ВС России продолжают активно обстреливать украинские города и позиции Сил обороны с использованием дронов.

Впоследствии президент Зеленский сообщил, что на Торецком направлении воины ВСУ попали в засаду РФ. Глава государства также добавил, что россияне чаще начали использовать тяжелое оружие во время "пасхального перемирия".