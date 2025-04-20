Пасхальное перемирие: на Торецком направлении воины ВСУ попали в российскую засаду, — Зеленский (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ чаще стали использовать тяжелое оружие во время "пасхального перемирия". С начала суток было зафиксировано 46 штурмовых действий и 901 обстрел, 448 из которых были осуществлены таким вооружением.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram.

Зеленский отмечает, что наибольшая активность боевых действий со стороны РФ отмечается на Покровском направлении, а также у Курской области РФ, Северском и других направлениях в Донецкой области.

Сообщение Зеленского об обстановке на фронте (скриншот с V_Zelenskiy_official/Telegram)

"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены", — заявил президент.

Глава государства добавил, что Силы обороны действовали и будут действовать "абсолютно зеркально". По словам Зеленского, эта Пасха "однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия".

"Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться не менее 30 дней, но ответа России по этому поводу до сих пор нет. Ситуация на фронте демонстрирует, что нужно давление на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы тишина воцарилась", — отмечает глава государства.

Ранее сообщалось, почему Путин объявил "пасхальное перемирие" на 30 часов. СМИ убеждены, что глава Кремля хочет показать себя в роли лидера, который якобы искренне стремится к миру.

Впоследствии стало известно, что РФ обвиняет Украину в нарушении "пасхального перемирия". В то же время сама Россия продолжает вести активно обстрелы украинских городов и позиций Сил обороны, а также наносить удары с помощью дронов.