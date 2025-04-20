Отказывается от своих требований: СМИ объяснили, почему Путин объявил "пасхальное перемирие" на 30 часов
Президент России Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое должно длиться около 30 часов, потому что хочет показать себя в роли лидера, который якобы искренне стремится к миру. Также это может свидетельствовать об изменении позиции Кремля.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Если это лишь на очень короткий период времени, он ничем не рискует, но играет в его пользу как человека, который искренне стремится к миру", — пояснила старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая.
В то же время журналисты отметили, что "пасхальное перемирие" может свидетельствовать о том, что Путин отрекается от своего требования сначала решать то, что он называет "коренными причинами" войны, а уже после этого делать паузу в боевых действиях.
"Кратковременное предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина", — говорится в материале.
Кроме того, по мнению аналитиков, "пасхальное перемирие" — это попытка Кремля помешать американской стороне выйти из переговоров.
Напомним, 19 апреля Владимир Зеленский рассказал о реальной ситуации и действует ли "пасхальное перемирие".
Фокус также писал о том, что бойцы ВСУ и аналитики DeepState рассказали о "пасхальном перемирии" Путина.