Отказывается от своих требований: СМИ объяснили, почему Путин объявил "пасхальное перемирие" на 30 часов

Президент России Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое должно длиться около 30 часов, потому что хочет показать себя в роли лидера, который якобы искренне стремится к миру. Также это может свидетельствовать об изменении позиции Кремля.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Если это лишь на очень короткий период времени, он ничем не рискует, но играет в его пользу как человека, который искренне стремится к миру", — пояснила старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая.

В то же время журналисты отметили, что "пасхальное перемирие" может свидетельствовать о том, что Путин отрекается от своего требования сначала решать то, что он называет "коренными причинами" войны, а уже после этого делать паузу в боевых действиях.

"Кратковременное предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина", — говорится в материале.

Кроме того, по мнению аналитиков, "пасхальное перемирие" — это попытка Кремля помешать американской стороне выйти из переговоров.

Напомним, 19 апреля Владимир Зеленский рассказал о реальной ситуации и действует ли "пасхальное перемирие".

Фокус также писал о том, что бойцы ВСУ и аналитики DeepState рассказали о "пасхальном перемирии" Путина.