"Убийств стало меньше": Зеленский рассказал о реальной ситуации и действует ли "пасхальное перемирие"

Так называемое "пасхальное перемирие", которое 19 апреля объявил президент России Владимир Путин, не распространилось на Курскую и Белгородскую области, однако на некоторых направлениях действительно стало "тише".

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Фиксируем реальную ситуацию на всех направлениях. Курщина и Белгородская область — на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише", — написал Зеленский.

Он пояснил, что действия Украины будут зеркальными.

"Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины — на столе, ответ должны дать в Москве. Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ожидает обновления информации с фронта в докладах в полночь.

"Самое главное — сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время. Как только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивания — в России", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 19 апреля журналисты BBC сообщили, что ВСУ получили приказ остановить огонь после начала "пасхального перемирия".

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает продлить перемирие после Пасхи.