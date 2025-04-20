"Вбивств стало менше": Зеленський розповів про реальну ситуацію та чи діє "великоднє перемир'я"

Так зване "великоднє перемир'я", яке 19 квітня оголосив президент Росі Володимир Путін, не поширилось на Курську та Бєлгородську області, проте на деяких напрямках справді стало "тихіше".

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках. Курщина та Білгородська область — на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше", — написав Зеленський.

Він пояснив, що дії України будуть дзеркальними.

"Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші — на столі, відповідь повинні дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії", — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що очікує на оновлення інформації з фронту в доповідях опівночі.

"Найголовніше — зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування — у Росії", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 19 квітня журналісти BBC повідомили, що ЗСУ отримали наказ зупинити вогонь після початку "великоднього перемир'я".

У цей же день Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує продовжити перемир'я після Великодня.