"Тиша у відповідь на тишу": Україна пропонує продовжити перемир'я після Великодня, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова підтримати продовження "великоднього перемир'я" на довший термін. Водночас глава держави додав, що у випадку порушень "Сили оборони діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи".

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Про це він повідомив у своєму Telegram.

Глава держави підкреслив, що Росія отримала відповідну пропозицію "формату повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів", яку зробили США, і Україна її сприйняла позитивно. Тоді як РФ проігнорувала її та не відповідала на неї 39 днів.

"Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії", — заявив Зеленський, додавши, що 30 годин "достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри", а тридцять днів "можуть дати миру шанс".

Водночас президент України зазначає, що відповідно до доповіді головкома ЗСУ Сирського, наразі на деяких ділянках фронту "продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія".

"Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь", — підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що наразі очікує на 21:30 і на 22:00 очікую детальні доповіді Сирського щодо стану на фронті після того, як головком ЗСУ поспілкується "з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках".

Великоднє перемир'я — що відомо

Ввечері 19 квітня Путін оголосив про початок "великоднього перемир'я". За його словами, воно нібито розпочнеться 19 квітня з 18:00 та триватиме до 00:00 з 20 на 21 квітня.

У відповідь Зеленський відреагував на заяву очільника Кремля. Український президент переконаний, що пропозиція Путіна виглядає як "чергова спроба пограти з життями людей".

Також заяву Путіна прокоментував очільник ЦПД, назвавши її "спецоперацією для обману США". Схожу думку про "великоднє перемир'я" висловив авіаексперт Анатолій Храпчинський. За його словами, Україні потрібно завжди бути готовою до нових атак країни-агресора та розробляти власне озброєння для протиповітряної оборони.

Пізніше ЗМІ повідомили, що ЗСУ отримали наказ зупинити вогонь після початку "великоднього перемир'я". За словами джерела BBC, наказ "застав усіх зненацька", хоча більшість хотіла перемир'я, на лінії фронту все ще панувала плутанина щодо можливих наслідків.