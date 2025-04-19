"Вірити РФ — обманювати себе": авіаексперт про "великоднє перемир'я" Путіна (відео)

Заявам президента РФ Володимира Путіна про "великоднє перемир'я" не варто вірити, бо російський диктатор постійно бреше, вважає авіаексперт Анатолій Храпчинський. За його словами, Україні потрібно завжди бути готовою до нових атак країни-агресора та розробляти власне озброєння для протиповітряної оборони.

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Свою думку щодо "великоднього перемир'я" експерт із питань авіації, заступник директора української компанії виробників засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський висловив в ефірі телеканалу "Київ24".

За словами Храпчинського, протягом кількох століть росіяни постійно проявляють агресію у міжнародних відносинах і вдаються до брехні.

"Зрозуміймо нарешті, що війна йде не 4 роки, не 11 років, а понад 300 століть, і вірити Росії — це обманювати самого себе", — зауважив авіаексперт.

Храпчинський радить не довіряти пропагандистам РФ і готуватися до відбиття ворожих атак попри заяви російського диктатора.

Він також висловив переконання, що Україні необхідно розробляти власне озброєння для оборони від ворожих обстрілів.

"Росія не вміє розмовляти — вона постійно бреше. Тобто як тільки відкривається рот у російського диктатора, він починає одразу ж брехати, тому тут треба це зрозуміти та працювати над створенням власних сучасних систем і озброєнь, які б допомогли нам все ж таки здійснити омріяну українцями дію, щоб РФ розпалася і залишилася в межах Московської області", — сказав авіаційний експерт.

Путін оголосив "великоднє перемир'я": деталі

Нагадаємо, під час зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасімовим Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" у російсько-українській війні з 18:00 19 квітня до 00:00 з 20 на 21 квітня. Він заявив, що наказує зупинити всі бойові дії, але бути готовими до відповіді на "провокації противника".

Президент України Володимир Зеленський відповів Путіну на його заяву, зазначив, що українськими регіонами шириться повітряна тривога через російські безпілотні літальні апарати, а пропозиція російського диктатора нагадує "чергову спроба пограти з життями людей".