"Верить РФ — обманывать себя": авиаэксперт о "пасхальном перемирии" Путина (видео)

Заявлениям президента РФ Владимира Путина о "пасхальном перемирии" не стоит верить, потому что российский диктатор постоянно врет, считает авиаэксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, Украине нужно всегда быть готовой к новым атакам страны-агрессора и разрабатывать собственное вооружение для противовоздушной обороны.

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Свое мнение относительно "пасхального перемирия" эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский высказал в эфире телеканала "Киев24".

По словам Храпчинского, в течение нескольких веков россияне постоянно проявляют агрессию в международных отношениях и прибегают ко лжи.

"Давайте поймем наконец, что война идет не 4 года, не 11 лет, а более 300 веков, и верить России — это обманывать самого себя", — отметил авиаэксперт.

Храпчинский советует не доверять пропагандистам РФ и готовиться к отражению вражеских атак, несмотря на заявления российского диктатора.

Он также выразил убеждение, что Украине необходимо разрабатывать собственное вооружение для обороны от вражеских обстрелов.

"Россия не умеет разговаривать — она постоянно врет. То есть как только открывается рот у российского диктатора, он начинает сразу же врать, поэтому здесь надо это понять и работать над созданием собственных современных систем и вооружений, которые бы помогли нам все же осуществить желанное украинцами действие, чтобы РФ распалась и осталась в пределах Московской области", — сказал авиационный эксперт.

Путин объявил "пасхальное перемирие": детали

Напомним, во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" в российско-украинской войне с 18:00 19 апреля до 00:00 с 20 на 21 апреля. Он заявил, что приказывает остановить все боевые действия, но быть готовыми к ответу на "провокации противника".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину на его заявление, отметил, что по украинским регионам распространяется воздушная тревога из-за российских беспилотных летательных аппаратов, а предложение российского диктатора напоминает "очередную попытка поиграть с жизнями людей".