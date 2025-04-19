"Попытка поиграть с жизнями людей": Зеленский ответил Путину на "пасхальное перемирие" (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера РФ Владимира Путина относительно "пасхального перемирия". По словам украинского президента, предложение Путина выглядит как "очередная попытка поиграть с жизнями людей".

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Об этом он написал в своем Telegram.

Глава государства назвал заявление главы РФ о пасхальном перемирии "очередной попыткой поиграть с жизнями людей". Также украинский президент добавил, что сейчас над территорией Украины распространяется воздушная тревога из-за российских дронов, которые начала сбивать украинская ПВО и авиация.

Сообщение Зеленского относительно предложения Путина (скриншот из официального Telegram украинского президента)

"Шахеды" в нашем небе — это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", — написал глава государства.

Также Зеленский сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ генерала Сырского. По словам главы государства, украинские военные продолжали активность на территории Курской области РФ и сохраняют позиции.

"На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля", — сообщил украинский президент.

Ранее сообщалось, что Киев требует прекращения огня и четких гарантий безопасности. В то же время украинская сторона четко очертила свои неизменные позиции, среди них — неприятие оккупации территорий, отказ от нейтрального статуса и потребность в надежных гарантиях безопасности

Впоследствии стало известно, почему прекращение военного положения не будет означать автоматической демобилизации. Нардеп Вениславский заявил, что для этого нужно отдельное решение главы государства, поддержанное парламентом.