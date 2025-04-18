Переговоры в Париже: Киев требует прекращения огня и четких гарантий безопасности, — Le Monde

Во время переговоров в Париже, состоявшихся в четверг, 17 апреля, стороны пришли к общему выводу: россиянам следует выдвинуть требование о полном прекращении огня минимум на один месяц. Кроме того, украинская сторона четко обозначила свои неизменные позиции, среди них — неприятие оккупации территорий, отказ от нейтрального статуса и потребность в надежных гарантиях безопасности.

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Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Дискуссия в Париже прошла при участии представителей Украины, США и европейских. Переговорщики сосредоточились вокруг необходимости полного прекращения боевых действий. Французский дипломат отметил изданию, что опыт предыдущих договоренностей, в частности по защите энергетической инфраструктуры, показал сложность в реализации частичного перемирия. Поэтому теперь стороны выступают за полное и немедленное прекращение огня, которое должно было бы действовать как минимум в течение месяца и потенциально быть продленным.

Украинская делегация воспользовалась случаем, чтобы озвучить свои требования. Киев выступил против возвращения миссии ОБСЕ или привлечения миротворцев ООН, зато настаивает, что именно США должны стать гарантом контроля за соблюдением перемирия. Представитель делегации уточнил, что американская сторона пока не дала четкого ответа, поэтому обсуждение этого вопроса продолжается.

Отдельно украинцы отметили, что не признают аннексию своих территорий и рассчитывают на полное восстановление суверенитета. Как подчеркнул глава Офиса Президента Андрей Ермак, никакого нейтралитета или ограничения оборонного потенциала не будет. Среди других требований — возвращение пленных, гражданских заложников и детей, депортированных в РФ.

Вопрос санкций также обсуждался. Однако, как отметили французские дипломаты, речь шла не об ослаблении, а об усилении давления на Россию всеми доступными методами, включая экономические ограничения.

Ранее Ермак отметил, что любые реальные переговоры по завершению войны возможны только при условии, что Россия согласится на полное прекращение боевых действий, приемлемый механизм мониторинга и участие в гуманитарном треке.

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что Украина и Россия должны подать четкий сигнал о готовности к заключению мирного соглашения, иначе президент США Дональд Трамп откажется от попытки посредничества в этом процессе. Рубио отметил, что на разрешение ситуации у обеих стран есть "несколько дней".

Также, после встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Париже, государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову для обсуждения вопроса российско-украинской войны.