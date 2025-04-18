Перемовини в Парижі: Київ вимагає припинення вогню та чітких гарантій безпеки, - Le Monde

Під час перемовин у Парижі, що відбулися в четвер, 17 квітня, сторони дійшли спільного висновку: росіянам слід висунути вимогу про повне припинення вогню щонайменше на один місяць. Крім того, українська сторона чітко окреслила свої незмінні позиції, серед них — неприйняття окупації територій, відмова від нейтрального статусу та потреба в надійних безпекових гарантіях.

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Про це повідомило французьке видання Le Monde з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Дискусія у Парижі пройшла за участі представників України, США та європейських. Переговорники зосередилися навколо необхідності повного припинення бойових дій. Французький дипломат зазначив виданню, що досвід попередніх домовленостей, зокрема щодо захисту енергетичної інфраструктури, показав складність у реалізації часткового перемир’я. Тому тепер сторони виступають за повне і негайне припинення вогню, яке мало б діяти як мінімум протягом місяця і потенційно бути продовженим.

Українська делегація скористалася нагодою, щоб озвучити свої вимоги. Київ виступив проти повернення місії ОБСЄ чи залучення миротворців ООН, натомість наполягає, що саме США мають стати гарантом контролю за дотриманням перемир’я. Представник делегації уточнив, що американська сторона поки не дала чіткої відповіді, тож обговорення цього питання триває.

Окремо українці наголосили, що не визнають анексію своїх територій і розраховують на повне відновлення суверенітету. Як підкреслив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, жодного нейтралітету чи обмеження оборонного потенціалу не буде. Серед інших вимог — повернення полонених, цивільних заручників і дітей, депортованих до РФ.

Питання санкцій також обговорювалося. Проте, як зауважили французькі дипломати, йшлося не про послаблення, а про посилення тиску на Росію всіма доступними методами, включно з економічними обмеженнями.

Раніше Єрмак наголосив, що будь-які реальні переговори щодо завершення війни можливі лише за умови, що Росія погодиться на повне припинення бойових дій, прийнятний механізм моніторингу та участь у гуманітарному треку.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо 18 квітня заявив, що Україна та Росія повинні подати чіткий сигнал про готовність до укладення мирної угоди, інакше президент США Дональд Трамп відмовиться від спроби посередництва в цьому процесі. Рубіо зазначив, що на розв'язання ситуації у обох країнах є "кілька днів".

Також, після зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони України Рустемом Умєровим у Парижі, державний секретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову для обговорення питання російсько-української війни.