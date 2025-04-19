"Тишина в ответ на тишину": Украина предлагает продлить перемирие после Пасхи, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова поддержать продление "пасхального перемирия" на более долгий срок. В то же время глава государства добавил, что в случае нарушений "Силы обороны будут действовать рационально, зеркально отвечая".

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

Глава государства подчеркнул, что Россия получила соответствующее предложение "формата полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней", которое сделали США, и Украина его восприняла положительно. Тогда как РФ проигнорировала его и не отвечала на него 39 дней.

"Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России", — заявил Зеленский, добавив, что 30 часов "достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия", а тридцать дней "могут дать миру шанс".

В то же время президент Украины отмечает, что согласно докладу главкома ВСУ Сырского, сейчас на некоторых участках фронта "продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия".

"Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что сейчас ожидает в 21:30 и в 22:00 ожидаю детальные доклады Сырского о состоянии на фронте после того, как главком ВСУ пообщается "с командирами бригад и других подразделений на передовой по ситуации на конкретных направлениях".

Пасхальное перемирие — что известно

Вечером 19 апреля Путин объявил о начале "пасхального перемирия". По его словам, оно якобы начнется 19 апреля с 18:00 и продлится до 00:00 с 20 на 21 апреля.

В ответ Зеленский отреагировал на заявление главы Кремля. Украинский президент убежден, что предложение Путина выглядит как "очередная попытка поиграть с жизнями людей".

Также заявление Путина прокомментировал глава ЦПД, назвав его "спецоперацией для обмана США". Похожее мнение о "пасхальном перемирии" высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, Украине нужно всегда быть готовой к новым атакам страны-агрессора и разрабатывать собственное вооружение для противовоздушной обороны.

Позже СМИ сообщили, что ВСУ получили приказ остановить огонь после начала "пасхального перемирия". По словам источника BBC, приказ "застал всех врасплох", хотя большинство хотело перемирия, на линии фронта все еще царила путаница относительно возможных последствий.