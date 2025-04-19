Огонь по всем направлениям: в ЦПД назвали пасхальное "перемирие" спецоперацией для обмана США (видео)

Представители РФ проводят информационную операцию, говоря о пасхальном перемирии и продолжая стрелять безостановочно, чтобы обвинить Украину. Стремятся позиционировать себя в качестве "миротворцев", но при этом отказались от безусловного прекращения огня 11 марта.

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Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Путин объявил пасхальное перемирие. Но на самом деле здесь задумка довольно простая. Россию сейчас все обвиняют, что она не прекращает огонь. Таким образом, Путин решил за час сообщить, что он отдал приказ огонь прекратить в надежде, что Украина что-то нарушит или где-то Украину удастся подставить, чтобы потом говорить Соединенным Штатам Америки, что это Россия главный миротворец, хочет мира, а Украина не хочет", — заявил Андрей Коваленко.

Пост о пасхальном перемирии

Он сравнил подобную тактику с "рождественским перемирием", которое объявили в РФ, а затем сами же нарушили.

Пасхальное перемирие в Украине

Глава Кремля Владимир Путин 19 апреля заявил о "пасхальном перемирии", которое предположительно начнется с 18:00 и продлится до 00:00 20 апреля. Об этом он высказался во время встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Он также упомянул о том, что ВС РФ должны быть готовы к "отражению возможного нарушения перемирия и провокаций со стороны противника".

Напомним, что военные передают куличи побратимам с помощью дронов, к традиции "присоединились также иностранцы".

Также сообщалось, что авиаэксперт Анатолий Храпчинский высказался о "пасхальном перемирии" Путина, отметив, что "верить РФ — обманывать себя".