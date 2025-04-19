"Присоединились также иностранцы": военные передают куличи собратьям с помощью дронов (видео)

Бойцы 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" показали, как с помощью беспилотника "Вампир" передают своим собратьям пасхальные куличи прямо на линию боевого соприкосновения.

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Видео со всем процессом подготовки и доставки куличей обнародовала пресс-служба подразделения.

В "Хартии" сообщают, что эту инициативу под названием "Паскадрон" на Пасху подразделение организовало вместе с киевскими, харьковскими и днепровскими заведениями.

"К Пасхе дрон "Вампир" отправил бойцам "Хартии" не только еду и воду, но и кулич. С простой целью — чтобы даже на боевых позициях защитники могли отметить этот светлый праздник", — говорится в сообщении подразделения "Хартия".

На видео можно увидеть, как происходит весь процесс доставки куличей на позиции: упаковка, отправка дроном и первая дегустация.

"Символично, что в этом году совпадают даты католической и православной Пасхи, поэтому к дегустации на фронте присоединились не только украинские военные, но и бойцы иностранного подразделения "Хартии" под названием "Гуахиро", — говорят в "Хартии".

В подразделении отмечают, что часть средств или определенные фиксированные суммы средств, которые удастся собрать с этой инициативы, передают на большой сбор подразделения для приобретения комплекта тяжелого дрона украинского производства.

Ранее сообщалось, что лидер РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". Он заявил, что "перемирие" якобы начнется 19 апреля с 18:00 и продлится до 00:00 с 20 на 21 апреля.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о "перемирии". По словам главы государства, предложение Путина выглядит как "очередная попытка поиграть с жизнями людей".