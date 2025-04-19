"Долучились також іноземці": військові передають паски побратимам за допомогою дронів (відео)

Бійці 13 бригади Національної гвардії України "Хартія" показали, як за допомогою безпілотника "Вампір" передають своїм побратимам великодні паски прямо на лінію бойового зіткнення.

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Відео з усім процесом підготовки та доставки пасок оприлюднила пресслужба підрозділу.

В "Хартії" повідомляють, що цю ініціативу під назвою "Паскадрон" на Великдень підрозділ організував разом із київськими, харківськими та дніпровськими закладами.

"До Великодня дрон "Вампір" відправив бійцям "Хартії" не позиції не лише їжу й воду, а й паску. З простою метою – щоб навіть на бойових позиціях захисники могли відзначити це світле свято", — йдеться в повідомленні підрозділу "Хартія".

На відео можна побачити, як відбувається весь процес доставки пасок на позиції: запакування, відправлення дронах та першу дегустацію.

"Символічно, що цьогоріч збігаються дати католицької та православної Пасхи, тож до дегустації на фронті долучилися не лише українські військові, а й бійці іноземного підрозділу "Хартії" під назвою "Гуахіро", — кажуть в "Хартії".

В підрозділі зауважують, що частину коштів або певні фіксовані суми коштів, які вдасться зібрати з цієї ініціативи, передають на великий збір підрозділу для придбання комплекту важкого дрона українського виробництва.

Раніше повідомлялося, що лідер РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я". Він заявив, що "перемир'я" е нібито розпочнеться 19 квітня з 18:00 та триватиме до 00:00 з 20 на 21 квітня.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про "перемир'я". За словами глави держави, пропозиція Путіна виглядає як "чергова спроба пограти з життями людей".