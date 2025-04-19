Вогонь в усіх напрямках: у ЦПД назвали великоднє "перемир'я" спецоперацією для обману США

Представники РФ проводять інформаційну операцію, кажучи про великоднє перемир'я і продовжуючи стріляти безупинно, щоб звинуватити Україну. Прагнуть позиціювати себе як "миротворців", але при цьому відмовилися від безумовного припинення вогню 11 березня.

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Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Путін оголосив великоднє перемир'я. Але насправді тут задум досить простий. Росію зараз усі звинувачують, що вона не припиняє вогонь. Таким чином, Путін вирішив за годину повідомити, що він віддав наказ вогонь припинити, сподіваючись, що Україна щось порушить або десь Україну вдасться підставити, щоб потім говорити Сполученим Штатам Америки, що це Росія головний миротворець, хоче миру, а Україна не хоче", — заявив Андрій Коваленко.

Пост про великоднє перемир'я

Він порівняв таку тактику з "різдвяним перемир'ям", яке оголосили у РФ, а потім самі ж порушили.

Великоднє перемир'я в Україні

Глава Кремля Володимир Путін 19 квітня заявив про "великоднє перемир'я", яке, ймовірно, розпочнеться з 18:00 і триватиме до 00:00 20 квітня. Про це він висловився під час зустрічі з начальником Генерального штабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Він також згадав про те, що ЗС РФ мають бути готовими до "відбиття можливого порушення перемир'я і провокацій з боку противника".

Нагадаємо, що військові передають паски побратимам за допомогою дронів, до традиції "долучилися також іноземці".

Також повідомлялося, що авіаексперт Анатолій Храпчинський висловився про "великоднє перемир'я" Путіна, зазначивши, що "вірити РФ — обманювати себе".