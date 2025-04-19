ЗСУ отримали наказ зупинити вогонь після початку "великоднього перемир'я", — ВВС

Силам оборони наказали припинити вогонь через кілька хвилин після того, як Путін оголосив про великоднє перемир'я. Наказ "застав усіх зненацька", хоча більшість хотіла перемир'я, на лінії фронту все ще панувала плутанина щодо можливих наслідків.

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Про це повідомляє BBC з посиланням на неназваного високопоставленого українського військовослужбовця.

Високопоставлений український військовий офіцер повідомив журналістам, що його підрозділ та інші отримали наказ припинити стрілянину по російських позиціях через кілька хвилин після того, як мало розпочатися великоднє припинення вогню, оголошене Володимиром Путіним.

За словами згаданого офіцера, підрозділам було наказано записувати фото- і відеодокази порушень перемир'я і за необхідності відкривати вогонь у відповідь.

Великоднє перемир'я: підрозділам ЗСУ наказали припинити вогонь

Україна дотримуватиметься великоднього перемир'я, таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, повідомляє ВВС, британське видання щойно отримало відповідь від президента України Володимира Зеленського.

"Якщо Росія зараз раптом буде готова по-справжньому приєднатися до формату повної та беззаперечної тиші (на полі бою), відповідь України буде дзеркальним діям РФ", — заявив глава держави.

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