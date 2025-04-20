Зрікається своїх вимог: ЗМІ пояснили, чому Путін оголосив "великоднє перемир'я" на 30 годин

Президент Росії Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", яке має тривати близько 30 годин, тому що хоче показати себе у ролі лідера, який нібито щиро прагне миру. Також це може свідчити про зміну позиції Кремля.

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Про це пише The Wall Street Journal.

"Якщо це лише на дуже короткий період часу, він нічим не ризикує, але грає на його користь як людини, яка щиро прагне миру", — пояснила старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

Водночас журналісти зазначили, що "великоднє перемир'я" може свідчити про те, що Путін зрікається своєї вимоги спочатку вирішувати те, що він називає "корінними причинами" війни, а вже після цього робити паузу в бойових діях.

"Короткочасна пропозиція про припинення вогню стала легкою дипломатичною перемогою Путіна", — йдеться у матеріалі.

Крім того, на думку аналітиків, "великоднє перемир'я" — це спроба Кремля завадити американській стороні вийти з переговорів.

Нагадаємо, 19 квітня Володимир Зеленський розповів про реальну ситуацію та чи діє "великоднє перемир'я".

Фокус також писав про те, що бійці ЗСУ та аналітики DeepState розповіли про "великоднє перемир'я" Путіна.