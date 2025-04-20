"Перемир'я закінчилось": бійці ЗСУ та аналітики DeepState розповіли про "великоднє перемир'я" Путіна

Українські військові, які перебувають на лінії бойового зіткнення, не відчувають так званого "великоднього перемир'я", яке 19 квітня оголосив президент Росії Володимир Путін.

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Про це повідомили аналітики DeepState.

"Чергова пастка від *уй*а — так зване перемир'я на 30 годин. За вечір ми опитали близько пів сотні знайомих, які зараз перебувають на ЛБЗ. Практично ніде так званого "перемир'я" від пі*а*ів не відчувають", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що в період з 18 до 22 години 19 квітня в Оріховому та Кам'янському відбувались прильоти артилерії, у Бурлацькому, Андріївці та Олексіївці — тривали обстріли

"Трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки. Успенівка — штурмові дії. Південь Покровська — мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хв. Північніше Торецька — арта та штурми. Часів Яр та південний фас — обстріли. Лиманський напрямок — зменшилася інтенсивність. Район Куп'янська — обстріли. Фиголівка — затихло поки. Липці — обстріли", — пояснили в DeepState.

Там підкреслили, що на окремих ділянках фронту дійсно є тиша, проте це швидше пов'язано з тим, що настали вихідні.

"Сьогодні ще субота, а ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу", — зазначили аналітики.

В DeepState наголосили, що Путін намагається зробити картинку для "американських партнерів", щоб показати, який він "миротворець" та що він здатен самотужки зупинити бойові дії.

Що кажуть військові про "великоднє перемир'я"

Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" заявив, що подекуди на фронті є певне затишшя.

"Але аналізуючи обстановку по всій ЛБЗ з різних напрямків, стає очевидним, що це не однозначно всюди, немає чіткої тенденції до спадання, просто все якось хаотично: десь тихо, десь ні, але в основному охарактеризувати можна дуже просто: х..ня і на..балово", — написав український захисник.

Військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" о 21:53 написав, що перемир'я закінчилось.

"Перемирʼя закінчилось, прокидайтесь Єржани, я казав: треба пи**ити ка*апа по голові палкою", — зазначив боєць.

Нагадаємо, 19 квітня Володимир Зеленський розповів про реальну ситуацію та чи діє "великоднє перемир'я".

У цей же день журналісти BBC повідомили, що ЗСУ отримали наказ зупинити вогонь після початку "великоднього перемир'я".