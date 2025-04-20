"Перемирие закончилось": бойцы ВСУ и аналитики DeepState рассказали о "пасхальном перемирии" Путина

Украинские военные, которые находятся на линии боевого соприкосновения, не ощущают так называемого "пасхального перемирия", которое 19 апреля объявил президент России Владимир Путин.

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Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Очередная ловушка от *уй*а — так называемое перемирие на 30 часов. За вечер мы опросили около полусотни знакомых, которые сейчас находятся на ЛБЗ. Практически нигде так называемого "перемирия" от пи*а*ов не чувствуют", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что в период с 18 до 22 часов 19 апреля в Орехово и Каменском происходили прилеты артиллерии, в Бурлацком, Андреевке и Алексеевке — продолжались обстрелы

"Немного затихло в районе Надиевки и Котляровки. Успеновка — штурмовые действия. Юг Покровска — минометные обстрелы позиций каждые 20-30 мин. Севернее Торецка — арта и штурмы. Часов Яр и южный фас — обстрелы. Лиманское направление — уменьшилась интенсивность. Район Купянска — обстрелы. Фиголевка — затихло пока. Липцы — обстрелы", — пояснили в DeepState.

Там подчеркнули, что на отдельных участках фронта действительно есть тишина, однако это скорее связано с тем, что наступили выходные.

"Сегодня еще суббота, а враг на выходные по всей линии соприкосновения дает отдохнуть большой части личного состава", — отметили аналитики.

В DeepState отметили, что Путин пытается сделать картинку для "американских партнеров", чтобы показать, какой он "миротворец" и что он способен самостоятельно остановить боевые действия.

Что говорят военные о "пасхальном перемирии"

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" заявил, что кое-где на фронте есть определенное затишье.

"Но анализируя обстановку по всей ЛБЗ с разных направлений, становится очевидным, что это не однозначно везде, нет четкой тенденции к спаданию, просто все как-то хаотично: где-то тихо, где-то нет, но в основном охарактеризовать можно очень просто: х..ня и на..балово", — написал украинский защитник.

Военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" в 21:53 написал, что перемирие закончилось.

"Перемирие закончилось, просыпайтесь Ержане, я говорил: надо пи**ить ка*апа по голове палкой", — отметил боец.

Напомним, 19 апреля Владимир Зеленский рассказал о реальной ситуации и действует ли "пасхальное перемирие".

В этот же день журналисты BBC сообщили, что ВСУ получили приказ остановить огонь после начала "пасхального перемирия".