Великоднє перемир'я: на Торецькому напрямку воїни ЗСУ потрапили в російську засідку, — Зеленський (фото)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗС РФ частіше почали використовувати важку зброю під час "великоднього перемир'я". Від початку доби було зафіксовано 46 штурмових дій та 901 обстріл, 448 з яких були здійсненні таким озброєнням.

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Про це глава держави написав у своєму Telegram.

Зеленський відзначає, що найбільша активність бойових дій зі сторони РФ відзначається на Покровському напрямку, а також у Курської області РФ, Сіверському та інших напрямків у Донецькій області.

Допис Зеленського про обстановку на фронті (скриншот з V_Zelenskiy_official/Telegram)

"На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені", — заявив президент.

Глава держави додав, що Сили оборони діяли та будуть діяти "абсолютно дзеркально". За словами Зеленського, цей Великдень "однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія".

"Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді Росії щодо цього досі немає. Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", — відзначає глава держави.

Раніше повідомлялося, чому Путін оголосив "великоднє перемир'я" на 30 годин. ЗМІ переконані, що очільник Кремля хоче показати себе у ролі лідера, який нібито щиро прагне миру.

Згодом стало відомо, що РФ звинувачує Україну в порушенні "великоднього перемир'я". Водночас сама Росія продовжує вести активно обстріли українських міст і позицій Сил оборони, а також завдавати ударів за допомогою дронів.