"Великоднє перемир'я": РФ звинувачує Україну в обстрілах та атакує позиції

Російська Федерація звинувачує Київ в порушенні оголошеного Москвою "великоднього перемир'я", при цьому обстрілюючи територію України за допомогою БПЛА. Фокус розповідає, чи дотримуються нині сторони припинення вогню, яке було проголошено до свята.

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Згідно із заявою Міністерства оборони Росії, війська противника з 18:00 19 квітня нібито "суворо дотримувалися режиму припинення вогню". ВІдомство зазначило, що Збройні сили РФ залишались на зайнятих позиціях.

При цьому російська сторона стверджує, що українські війська здійснили спроби атак на позиції російських військ у районах населених пунктів Суха Балка та Богатир Донецької області. За їхніми словами, ці спроби були відбиті.

Крім того, Росія заявляє про активне використання Україною безпілотних літальних апаратів. За їхніми даними, протягом ночі було застосовано 48 БПЛА літакового типу, один з них — в сторону Криму.

Також, за інформацією Міноборони, українські підрозділи здійснили 444 обстріли з артилерії та мінометів, завдали 900 ударів дронами-квадрокоптерами та скидали різні боєприпаси. У відомстві зазначили, що були обстріляні прикордонні райони Брянської, Курської та Білгородської областей, де, за їхніми словами, зафіксовано 12 обстрілів та 33 удари.

У заяві російської сторони стверджується, що внаслідок цих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також були пошкоджені цивільні об'єкти.

Чи дотримувалась Росія "великоднього перемир'я"

В Генеральному штабі України зазначили, що протягом минулої доби було зафіксовано 127 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинув 170 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2781 дрон-камікадзе, здійснив 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню.

Варто зазначити, що у період між 18:00 суботи та північчю російська армія провела 387 обстрілів та 19 штурмових атак. Також 290 разів росіяни застосовували безпілотники. Крім того, станом на 6 ранку на різних напрямках фронту відбулося вже 59 російських обстрілів та п’ять штурмових дій підрозділів ЗС РФ.

З 10-ї ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії відбуваються на Покровському та Сіверському напрямках — тут та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, про це йдеться у ранковій доповіді головнокомандуючого Збройних сил Олександра Сирського. За його словами, із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

Продовження бойових дій після оголошення "перемир'я" підтверджує в ефірі телемарафону і речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов. Однак, на його думку, ворожа активність значно знизилася.

Речник зазначив, що бойові зіткнення тривали й після 18:00, коли Путін оголосив так зване "великоднє перемир'я". Водночас він зауважив, що Сили оборони й не сподівалися на припинення вогню та зупинку бойових дій.

За даними аналітиків DeepState, росіяни використовують наказ не стріляти з українського боку, щоб витягнути тіла своїх загиблих. Також вони розміновують території, підвозять харчі з водою та облаштовують позиції.

Варто додати, що відразу після оголошення Володимиром Путіним "великоднього перемир'я" в Україні оголошувалась повітряна тривога. Тоді моніторингові канали повідомляли про БПЛА, зокрема, в Київській області та роботу протиповітряної оборони.

Пізніше, о 21:01 в деяких областях України оголошувалась повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння. Також в період дії "великоднього перемир'я" для Київської області була ракетна небезпека.

Крім того, за інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації, за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Станом на ранок 20 квітня відомо про 3 загиблих та 4 поранених. Також пошкоджені приватні будинки, адмінбудівлі, нежитлові приміщення, склади та лінії електропередач .

Також варто додати, що протягом дня 19 квітня ворог обстрілював Сумщину 115 разів. Було чутно 225 вибухів.

Крім цього, в Харківській області до 18:00 19 квітня було зафіксовано "приліт" 16 КАБів по Куп’янському району. Також був один ракетний удар по Ізюмському району. Внаслідок обстрілів зруйновані чотири приватні будинки

"Великоднє перемир'я": що відомо

19 квітня президент РФ Володимир Путін заявив про "великоднє перемир'я". Воно нібито розпочалось 19 квітня з 18:00 та триватиме до 00:00 з 20 на 21 квітня. Через кілька хвилин після цього припинити вогонь наказали також Силам оборони.

Пізніше журналісти The Wall Street Journal розповіли, що президент Росії Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", тому що хоче показати себе у ролі лідера, який нібито щиро прагне миру. Також це може свідчити про зміну позиції Кремля.