"Пасхальное перемирие": РФ обвиняет Украину в обстрелах и атакует позиции

Российская Федерация обвиняет Киев в нарушении объявленного Москвой "пасхального перемирия", при этом обстреливая территорию Украины с помощью БПЛА. Фокус рассказывает, соблюдают ли нынче стороны прекращение огня, которое было провозглашено к празднику.

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Согласно заявлению Министерства обороны России, войска противника с 18:00 19 апреля якобы "строго придерживались режима прекращения огня". Ведомство отметило, что Вооруженные силы РФ оставались на занятых позициях.

При этом российская сторона утверждает, что украинские войска предприняли попытки атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой области. По их словам, эти попытки были отбиты.

Кроме того, Россия заявляет об активном использовании Украиной беспилотных летательных аппаратов. По их данным, в течение ночи было применено 48 БПЛА самолетного типа, один из них — в сторону Крыма.

Также, по информации Минобороны, украинские подразделения совершили 444 обстрела из артиллерии и минометов, нанесли 900 ударов дронами-квадрокоптерами и сбрасывали различные боеприпасы. В ведомстве отметили, что были обстреляны приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, где, по их словам, зафиксировано 12 обстрелов и 33 удара.

В заявлении российской стороны утверждается, что в результате этих обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также были повреждены гражданские объекты.

Придерживалась ли Россия "пасхального перемирия"

В Генеральном штабе Украины отметили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 127 боевых столкновений. Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 103 авиационных удара, сбросил 170 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 2781 дрон-камикадзе, совершил 5912 артиллерийских обстрелов, в том числе 115 — из реактивных систем залпового огня.

Стоит отметить, что в период между 18:00 субботы и полуночью российская армия провела 387 обстрелов и 19 штурмовых атак. Также 290 раз россияне применяли беспилотники. Кроме того, по состоянию на 6 утра на разных направлениях фронта произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий подразделений ВС РФ.

С 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе — только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии. Наиболее активные действия происходят на Покровском и Северском направлениях — здесь и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, об этом говорится в утреннем докладе главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского. По его словам, с 00:00 до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий.

Продолжение боевых действий после объявления "перемирия" подтверждает в эфире телемарафона и спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Однако, по его мнению, вражеская активность значительно снизилась.

Спикер отметил, что боевые столкновения продолжались и после 18:00, когда Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие". В то же время он отметил, что Силы обороны и не надеялись на прекращение огня и остановку боевых действий.

По данным аналитиков DeepState, россияне используют приказ не стрелять с украинской стороны, чтобы вытащить тела своих погибших. Также они разминируют территории, подвозят продукты с водой и обустраивают позиции.

Стоит добавить, что сразу после объявления Владимиром Путиным "пасхального перемирия" в Украине объявлялась воздушная тревога. Тогда мониторинговые каналы сообщали о БПЛА, в частности, в Киевской области и работе противовоздушной обороны.

Позже, в 21:01 в некоторых областях Украины объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Также в период действия "пасхального перемирия" для Киевской области была ракетная опасность.

Кроме того, по информации председателя Донецкой областной военной администрации, за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. По состоянию на утро 20 апреля известно о 3 погибших и 4 раненых. Также повреждены частные дома, админздания, нежилые помещения, склады и линии электропередач.

Также стоит добавить, что в течение дня 19 апреля враг обстреливал Сумскую область 115 раз. Было слышно 225 взрывов.

Кроме этого, в Харьковской области до 18:00 19 апреля было зафиксировано "прилет" 16 КАБов по Купянскому району. Также был один ракетный удар по Изюмскому району. Вследствие обстрелов разрушены четыре частных дома

"Пасхальное перемирие": что известно

19 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о "пасхальном перемирии". Оно якобы началось 19 апреля с 18:00 и продлится до 00:00 с 20 на 21 апреля. Через несколько минут после этого прекратить огонь приказали также Силам обороны.

Позже журналисты The Wall Street Journal рассказали, что президент России Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", потому что хочет показать себя в роли лидера, который якобы искренне стремится к миру. Также это может свидетельствовать об изменении позиции Кремля.