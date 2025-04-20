РФ використовує "великоднє перемир'я" для подальшого наступу на Харківщині, — військові

Війська РФ користуються "великоднім перемир'ям" у Харківській області як приводом для відновлення подальших активних штурмів. Наразі росіяни застосовують БПЛА для ураження позицій українських військ.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

В підрозділі заявляють, що наразі ЗС РФ проводять активне накопичення особового складу на Харківському напрямку. Також "існує дуже висока ймовірність, що він [ворог] планує використати цей привід для відновлення активних штурмових дій".

"Ворог не застосовує артилерію, проте широко використовує БпЛА-системи для нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони України", — повідомляють в "Хартії".

У підрозділі додають, що на поточний момент бригада проводить виключно оборонну операцію та відкриває лише вогонь у відповідь на обстріли росіян.

"Ми реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника задля збереження життя і здоров’я наших військових, а також утримання займаних рубежів оборони. Наші військові ведуть виключно дзеркальний вогонь", — заявили в пресслужбі підрозділу.

Раніше стало відомо, що РФ звинувачує Україну в порушенні "перемир'я". Водночас ЗС Росії продовжують активно обстрілювати українські міста та позиції Сил оборони з використанням дронів.

Згодом президент Зеленський повідомив, що на Торецькому напрямку воїни ЗСУ потрапили в засідку РФ. Глава держави також додав, що росіяни частіше почали використовувати важку зброю під час "великоднього перемир'я".