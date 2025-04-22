"Враг был в 5 метрах от нас": бойцы 43 бригады 54 дня держали оборону (видео)

Штурмовики 43 механизированной бригады ВСУ почти 2 месяца держали оборону в разбитом гараже на одном из участков фронта. Там они, чтобы выжить, пекли на свечах хлеб и параллельно отражали вражеские штурмы.

Related video

Историю бойцов опубликовали на Youtube-канале Армия TV.

Бойцы рассказывают, что местом их укрытия был обычный разбомбленный гараж, у которого с крыши торчала 60-я мина, которая не разорвалась.

Для собственной безопасности бойцы придумали нехитрый способ видеть приближение противника. Они разместили по периметру зеркала и таким образом наблюдали за всем, что происходит вокруг на 180 градусов. Бывали такие дни, что россияне приближались к ним на расстоянии 5 метров.

Военные рассказывают, что по ним постоянно работали вражеские FPV-дроны. Один из бойцов Олег говорит, что на 72-м сбросе за день он уже перестал считать, а потом они "затрофеили" себе рацию.

"Мы сначала не знали. У них были коды. Они называли улицы цветами — желтый, синий, красный. Мы находились на малиновом (цвете — ред.) Мы поняли, что "Малиновая" — это про нас, когда начали поступать указания с их стороны о необходимости ее зачистки минометным огнем. А мы в тот момент были просто там — ждали, наблюдали. Слышим по рации "Малиновый надо зачистить", и потом по нам прилетает. Слышали по рации, что "один хохол 6 километров посадки держит, а вы г**ны, ничего не умеете", — рассказывают бойцы.

Бойцы также рассказывают, что по рации слышали как российские оккупанты отправляли в бой своих раненых солдат, и это их шокировало.

Также они говорят, что за 54 дня они только раз искупались и то сухим душем.

"У нас сколько, две недели не было хлеба. Ну так получилось обстоятельства, ну у нас была мука, масло. А Олег говорит: "Давайте мы сделаем, как ты говоришь, перепички, перепички". Делали перепички. На свечах. И хлеб. Жарили лепешки. Мука, масло", — рассказывает один и из бойцов.

Рядом находились два бойца из смежного подразделения Роман и Иван. Они рассказывают, что только что зашли на позицию и у них начался контактный бой с 4 оккупантами. Они говорят, что хорошо, что бой произошел еще до пересменки, потому что на позиции было сразу 5 бойцов, а не три.

Выходя с позиции ребята прихватили с собой пленного россиянина и раненого бойца 77 бригады ВСУ. Они "замотивировали" оккупанта так, что тот на тачке вез украинского бойца. Выходили военные ночью за дроном, а когда вышли, говорят, что самым большим счастьем стали сообщения от родных, душ и горячий суп.

Напомним, что ВС РФ прорываются в Сумскую область, у границы идут сильные бои. Вражеские войска пытаются выбить подразделения ВСУ с территории Курской области и захватить украинские территории.