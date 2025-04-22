"Ворог був у 5 метрах від нас": бійці 43 бригади 54 дні тримали оборону (відео)

Штурмовики 43 механізованої бригади ЗСУ майже 2 місяці тримали оборону у розбитому гаражі на одній з ділянок фронту. Там вони, щоб вижити, пекли на свічках хліб та паралельно відбивали ворожі штурми.

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Історію бійців опублікували на Youtube-каналі Армія TV.

Бійці розповідають, що місцем їхнього сховку був звичайний розбомблений гараж, у якого з даху стирчала 60-та міна, яка не розірвалася.

Для власної безпеки бійці вигадали нехитрий спосіб бачити наближення противника. Вони розмістили по периметру дзеркала і таким чином спостерігали за всім, що відбувається довкола на 180 градусів. Бували такі дні, що росіяни наближалися до них на відстані 5 метрів.

Військові розповідають, що по них постійно працювали ворожі FPV-дрони. Один з бійців Олег говорить, що на 72-му скиді за день він вже перестав рахувати, а потім вони "затрофеїли" собі рацію.

"Ми спочатку не знали. У них були коди. Вони називали вулиці кольорами — жовтий, синій, червоний. Ми знаходилися на малиновому (кольорі — ред.) Ми зрозуміли, що "Малинова" — це про нас, коли почали надходити вказівки з їхнього боку про необхідність її зачистки мінометним вогнем. А ми в той момент були просто там — чекали, спостерігали. Чуємо по рації "Малиновий треба зачистити", і потім по нас прилітає. Чули по рації, що "один хохол 6 кілометрів посадки тримає, а ви г**ни, нічого не вмієте", — розповідають бійці.

Бійці також розповідають, що по рації чули як російські окупанти відправляли в бій своїх поранених солдатів, і це їх шокувало.

Також вони говорять, що за 54 дні вони лише раз покупалися і то сухим душем.

"У нас скільки, два тижні не було хліба. Ну так вийшло обставини, ну у нас була мука, олія. А Олег каже: "Давайте ми зробимо, як ти кажеш, перепічки, перепічки". Робили перепічки. На свічках. І хліб. Жарили коржики. Мука, олія", — розповідає один і з бійців.

Поруч перебували два бійці з суміжного підрозділу Роман і Іван. Вони розповідають, що щойно зайшли на позицію і в них почався контактний бій з 4 окупантами. Вони говорять, що добре, що бій стався ще до перезмінки, бо на позиції було одразу 5 бійців, а не три.

Виходячи з позиції хлопці прихопили із собою полоненого росіянина і пораненого бійця 77 бригади ЗСУ. Вони "замотивували" окупанта так, що той на тачці віз українського бійця. Виходили військові вночі за дроном, а коли вийшли, кажуть, що найбільшим щастям стали повідомлення від рідних, душ і гарячий суп.

Нагадаємо, що ЗС РФ прориваються в Сумську область, біля кордону йдуть сильні бої. Ворожі війська намагаються вибити підрозділи ЗСУ з території Курської області та захопити українські території.