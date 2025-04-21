ЗС РФ прориваються в Сумську область: біля кордону йдуть сильні бої, — Сирський (фото)

Інтенсивні бої тривають у Сумській області біля кордону з Росією. Ворожі війська намагаються вибити підрозділи ЗСУ з території Курської області та захопити українські території.

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Про бойову ситуацію повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити нас із території Курської області та захопити прикордонні території Сумщини", — зазначив головком.

При цьому, незважаючи на тиск, Сили оборони України зірвали черговий наступ ворога на зазначеній ділянці фронту.

Далі Сирський прозвітував про планування своєї роботи на цьому напрямі та бажання детально розібратися зі станом справ у бригадах, які ведуть оборону.

Сирський зустрічався з командирами на місцях і ухвалював рішення щодо забезпечення бойових дій

Незадовго до Великодня, головнокомандувач зустрічався з командирами на місцях і ухвалював рішення щодо забезпечення бойових дій: поповнення матеріально-технічних запасів і боєприпасів.

У свіжому зведенні Генштабу ЗСУ зазначено, що 21 квітня від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Миропільське, Заруцьке, Соснівка, Проходи, Петрушівка, Студенок, Кучерівка, Малушине, Бобилівка та Біла Береза Сумської області.

У Курській області українські військові відбили п'ять ворожих атак, дві з яких ще тривають. Авіація ЗС РФ завдала 16 ударів, скинувши 21 авіабомбу.

Фокус описував невдалу спробу прориву росіян у Сумську область. Штурмовики ЗС РФ їхали на квадроциклах, їх ліквідували українські оператори БПЛА.

Російська армія завдала удару по Сумах у вербну неділю двома балістичними ракетами. Загинули 35 людей, серед яких — двоє дітей.