Наступ ЗС РФ на Харківщині уже триває: подробиці від очільника ОВА (відео)

Російські окупанти пішли в наступ на Харківському напрямку і намагаються прорвати оборону ЗСУ. Українські захисники відбивають ворожі атаки.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він підтвердив інформацію, яку раніше оприлюднили президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський щодо наступу росіян на Харківщині.

"Наступ вже йде. Всі намагання були передбачені і припинені. Ворог фактично був знищений і продовжує знищуватися на всіх абсолютно підходах до територій Харківської там області. ЗСУ зупиняють усі спроби прориву ворога", — сказав очільник Харківської ОВА

Він зауважив, що Росія активізує зусилля на фронті, намагаючись знайти вразливі ділянки для прориву, втім Сили оборони України тримають оборону.

Нагадаємо, що 20 квітня повідомлялося, що війська РФ користуються "великоднім перемир'ям" у Харківській області як приводом для відновлення подальших активних штурмів. Наразі росіяни застосовують БПЛА для ураження позицій українських військ.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ 54 дні тримали позицію на одній з ділянок фронту. Виходячи, вони прихопили пораненого бійця з суміжного підрозділу і росіянина, який здався в полон.