До 9 травня РФ планує зайти в Дніпропетровську область та оголосити про кінець "СВО", — військовий

Російські військові планують до 9 травня зайти в Дніпропетровську область й закріпитись там. Після цього президент РФ Володимир Путін хоче оголосити про закінчення так званої "спеціальної воєнної операції".

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Про це пише український військовий з позивним "Тінь" в Telegram-каналі "Думки фронтовика".

Він зазначає, що мета ворога — спроба прориву та закріплення на Дніпропетровщині. Після цього російський глава держави оголосить про закінчення "СВО" та початок антитерористичної операції (АТО) на території України.

За інформацією військового, ці дані ширяться всіма російськими каналами зв’язку та обговорюються командирами окупаційних військ. Інформацію також підтверджують деякі полонені.

Своєю чергою українські військові активно укріплюють позиції та лінії оборони на потенційно загрозливих напрямках. Нині робота з посилення рубежів оборони триває безперервно.

Ситуація на фронті Фото: DeepStateMAP

Напередодні військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зазначав, що російські військові штурмували українські позиції на підходах до кордону Дніпропетровської області. Противник використовував бронетехніку та піхоту.

Українські оборонці відбили атаку, знищивши щонайменше чотири бойові машини піхоти (БМП), авто та мотоцикли. За його словами, російські військові протягом трьох діб проводили мінімальні штурмові дії, накопичуючи піхоту в тилу.

Генеральний штаб на момент публікації матеріалу ніяк не коментував інформацію щодо можливого прориву Дніпропетровської області та оголошення закінчення "СВО".

Раніше Фокус писав, що Росія використала паузу для можливого нового наступу. Під прикриттям "великоднього перемир’я", ворог не лише не припинив вогонь, а й перегрупувався, та зміцнив позиції.

Варто додати, що за словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, російські окупанти пішли в наступ на Харківському напрямку і намагаються прорвати оборону ЗСУ. Нині українські захисники відбивають ворожі атаки.