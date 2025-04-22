"Пасхальное перемирие" без мира: как Россия использовала паузу для возможного нового наступления

Под прикрытием "пасхального перемирия", враг не только не прекратил огонь, но и использовал паузу на фронте для перегруппировки, укрепления позиций и подготовки к новым наступлениям. Украинские военные аналитики бьют тревогу: тактика РФ — старая, но эффективная, и каждый раз — ценой новых потерь.

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После объявленного Россией "пасхального перемирия" украинские военные и аналитики OSINT-проекта DeepState сообщили об активизации боевых действий со стороны российских войск, что свидетельствует об использовании перемирия для перегруппировки и подготовки к новым наступлениям.

По словам военных, во время перемирия российские войска не прекратили обстрелы, а наоборот — использовали этот период для перегруппировки сил, подвоза боеприпасов и укрепления позиций на ключевых направлениях фронта.

Аналитики DeepState также отметили, что во время объявленного перемирия российские войска не прекратили боевые действия, а вместо этого активно использовали этот период для перегруппировки сил, подвоза боеприпасов и укрепления позиций на ключевых направлениях фронта.

"Пасхального перемирия" как тактический инструмент РФ

По словам военного эксперта Олега Жданова, враг воспользовался этим кратковременным "затишьем" (около 30 часов), чтобы улучшить свои тактические позиции и подготовить условия для дальнейшего продвижения вглубь украинской обороны.

"В частности, на Покровском направлении россияне подняли белые флаги и зашли в серую зону — фактически, приблизились к нашим позициям. Под предлогом эвакуации погибших (некоторых — еще с осени прошлого года), они начали снимать украинские мины, проводить инженерную разведку и прокладывать маршруты для наступления. В результате — без всякого боя продвинулись на несколько сотен метров вперед", — объясняет Фокусу эксперт.

На Лиманском направлении, в районе реки Черный Жеребец, враг расчистил берег от уничтоженной техники, чтобы открыть проход для инженерной техники — вероятно, для наведения понтонной переправы. То есть, в нескольких направлениях россияне смогли укрепить свои позиции.

По словам эксперта, Украина придерживалась перемирия и открывала огонь только в ответ, как было приказано командованием. В результате — враг использовал одностороннее "приличие" украинской стороны в свою пользу.

"Это уже не первый случай: в январе 2023 года, после объявления "рождественского перемирия", которое также было инициировано Путиным, уже утром 7 января россияне начали штурм Соледара.

Сейчас ситуация повторяется. В частности, на Покровском направлении был замечен вражеский форпост, который "залетел" на украинские позиции — это, вероятно, была разведка боем с помощью дрона. Военные сбили его, однако открывать огонь по остальному врагу было запрещено — соответствующий приказ действовал в течение всего перемирия", — говорит Жданов.

По словам эксперта, политическое руководство Украины не выступило с официальным заявлением в ответ на односторонние действия Кремля, а перемирие было фактически "проглочено". Теперь эти потери придется компенсировать жизнями украинских воинов, которые вынуждены будут восстанавливать паритет на тех участках фронта, где враг продвинулся.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев также отмечает, что произошло передислоцирование оперативных резервов. Россия перебросила силы сразу на несколько направлений — не только на Покровский, но и на Запорожский и даже так называемый Константиновский.

"Последний — особенно опасен, ведь это прямой выход на административную границу с Днепропетровской областью. Это реальная угроза переноса боевых действий на территорию другой области. Таким образом, Россия демонстрирует готовность выходить за пределы территорий, которые она формально включила в состав РФ", — говорит Фокусу эксперт.

Готовит ли РФ новое наступление в Украине?

Также, по оценкам Жданова, Россия готовит новую наступательную кампанию — вероятно, на июнь или июль 2025 года. Уже сейчас заметны признаки скрытой мобилизации: на фронте пока не фиксируется новой техники, однако российские заводы работают — производят танки, САУ и другую бронетехнику.

Обновленную технику, вероятно, накапливают в тылу. Тем временем изменено законодательство РФ: теперь призывник уже на следующий день после присяги может подписать контракт и считается "подготовленным" солдатом. Как говорит Жданов, по оценкам украинской разведки, до 30% новобранцев подписывают контракты в первый месяц службы, а через полгода эта цифра достигает 50%.

Таким образом, Россия пытается создать новые крупные группировки — возможно, одну-две общевойсковые армии.

"Куда именно может быть направлено это наступление? Скорее всего, на Лиманское и Торецкое направления — чтобы завершить захват Донецкой и Луганской областей. Впоследствии — возможно, на Запорожское. А вот на Херсонском направлении перспективы для России пока минимальны: форсирование Днепра до сих пор остается невыполненной задачей", — объясняет Жданов.

В свою очередь, Дмитрий Снегирев подчеркивает, что позиции на фронте обустраиваются, резервы подтягиваются, логистика укрепляется. На всех участках. И на всех — Россия продолжает давить.

"Планы РФ — завершить оккупацию Луганской области, которой осталось менее 1%, и одновременно — попытаться выйти на границы с Днепропетровщиной со стороны Донетчины.

Российские войска одновременно пытаются перерезать логистику на направлениях Покровск — Константиновка и Покровск — Павлоград. Это — подготовка к более масштабной фазе", — считает эксперт.

Перемирие на Пасху: как сыграла политическая манипуляция РФ

Перемирием, которое РФ объявила в одностороннем порядке, в классическом смысле оно не было: никаких согласований между сторонами, никаких механизмов верификации нарушений. Классическое перемирие предусматривает договоренность двух сторон, четкие сроки, механизмы контроля и ответственность.

"Это не более чем политическая манипуляция. Фактически — попытка создать картинку: мол, мы миролюбивые, а украинская сторона — агрессивная. При этом хорошо известно, что Генштаб ВСУ физически не способен моментально остановить боевые действия на фронте протяженностью более 1200 километров. Чтобы приказ о прекращении огня дошел до каждой бригады и каждого подразделения, нужно хотя бы несколько часов. И этого времени России достаточно, чтобы обвинить Украину в "несоблюдении перемирия", — говорит Фокусу военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, это такой ответ РФ на давление со стороны США — дипломатическая манипуляция с "односторонним перемирием", которое позволяет России выступать в роли якобы конструктивной стороны. Цель очевидна: перехватить инициативу, продемонстрировать "готовность к миру", и одновременно — обвинить Украину в недоговороспособности. Это классическая комбинация — простая, но эффективная.

"Интересная деталь: буквально за два дня до Пасхи президент Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизации. И тут внезапно — "перемирие" от Путина. Это попытка делегитимизировать украинские решения. Потому что если Украина согласится на условное перемирие, это автоматически означает отмену военного положения, а значит — открывает путь к выборам.

Однако позиция украинской власти четкая: никаких выборов во время войны. И именно в этом — ключевой элемент "дипломатического пояса", расставленного Россией. Именно поэтому важно было в деталях объяснить логику этой политической игры, чтобы избежать поверхностных толкований", — говорит Снегирев.

Напомним, США не намерены ждать долго ответа от РФ и Украины о прекращении огня и могут прекратить свои усилия по установлению мира. Фокус разбирался, какие могут осуществиться сценарии в случае расторжения попытки перемирия.