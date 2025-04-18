США ставят ультиматум: что будет если Украина и РФ не согласятся на мир

По словам Марко Рубио, США не намерены ждать долго ответа от РФ и Украины о прекращении огня и могут прекратить свои усилия по установлению мира. Фокус разбирался, какие могут осуществиться сценарии в случае расторжения попытки перемирия.

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В пятницу, 18 апреля Госсекретарь США Марко Рубио четко дал понять России и Украине, что США не собирается долго ждать ответа от стран о прекращении огня.

"Мы не собираемся продолжать эти усилия еще неделями, а потом еще месяцами. Мы должны очень быстро определиться сейчас, и я говорю о нескольких днях, чтобы понять, будет ли [мирное] соглашение в течение ближайших недель", — заявил Рубио в Париже после встречи с представителями Украины и ЕС.

Госсекретарь США отметил, что президент Трамп "посвятил много времени и энергии", чтобы добиться заключения мирного соглашения. Однако, если в этом деле нет прогресса, Трамп готов "двигаться дальше", ведь у него еще "много дел, которые требуют столько же — а пожалуй, и больше внимания".

Переговоры России и Украины: какая ситуация сейчас

17 апреля представители Украины, США и европейских стран встретились по определению контуров будущего перемирия. В частности, стороны пришли к общему выводу: россиянам следует выдвинуть требование о полном прекращении огня минимум на один месяц. Кроме того, украинская сторона четко очертила свои неизменные позиции, среди них — неприятие оккупации территорий, отказ от нейтрального статуса и потребность в надежных гарантиях безопасности.

Украинская делегация выступила против возвращения миссии ОБСЕ или привлечения миротворцев ООН, зато настаивает, что именно США должны стать гарантом контроля за соблюдением перемирия. Однако четкого ответа представитель США, госсекретарь Марк Рубио, не дал.

Отдельно украинцы отметили, что не признают аннексию своих территорий и рассчитывают на полное восстановление суверенитета. Как подчеркнул глава Офиса президента Андрей Ермак, никакого нейтралитета или ограничения оборонного потенциала не будет. Среди других требований — возвращение пленных, гражданских заложников и детей, депортированных в РФ.

Вопрос санкций также обсуждался. Однако, как отметили французские дипломаты, речь шла не об ослаблении, а об усилении давления на Россию всеми доступными методами, включая экономические ограничения.

Также, после встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Париже, государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову для обсуждения вопроса российско-украинской войны.

Перемирия с РФ не будет — что будет делать Украина в таком случае

По словам политического эксперта Олега Постернака, администрация Трампа учитывает вероятность прекращения огня 50 на 50. Эксперт отметил, что слова Рубио не надо понимать, как невозможность продвинуть мирную инициативу Трампа для России. Это является проявлением того, что Россия еще не дала своего четкого, ясного согласия на прекращение огня.

"Администрация Трампа уже начинает готовить различные пути. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф готовит путь в случае успеха и коммуникация соответственно таким образом формируется. Марк Рубио готовит путь в случае разрушения этой мирной инициативы", — говорит Фокусу Постернак.

По мнению политолога, в случае провала мирной инициативы Трампа, Украине придется сосредоточиться на поиске военной помощи. А именно договариваться отдельно с европейскими странами, ЕС, НАТО, собирать "Коалицию желающих" и Рамштайн. Также пробовать закупать оружие у США. Источниками новой военной помощи могут стать российские замороженные активы, а также европейские фонды.

С тезисом о продолжении войны в случае провала мирных переговоров соглашается и политтехнолог Алексей Голобуцкий. Однако за счет того, что Украина пока соглашается на прекращение огня, а Россия нет, то следует ждать от Трампа в случае провала переговоров или игнорирования российско-украинской войны, или передачу Украине нового оружия. Также существует средний вариант, когда США продолжит передавать Украине разведданные, а также позволит Украине покупать у нее оружие.

"Если Россия в ближайшее время не согласится на прекращение огня, то значит, по мнению Трампа, Россия виновата. И тут у Трампа есть целый арсенал действия, которые он может применить. Президент США может поехать во Флориду, играть в гольф и забить на это все. Или может максимально зарядить Украину оружием, финансами, чем, всем можно", — отметил эксперт.

Почему Россия сопротивляется переговорам о перемирии

Олег Постернак считает, что Россия требует снятия санкций, а также не хочет размещения в Украине европейских сил безопасности. Также РФ хочет узнать параметры будущего соглашения. В частности, в нем говорится о судьбе временно оккупированных Россией территорий, изменение украинского законодательства, нейтральный, внеблоковый статус Украины, а также демилитаризация и уменьшение ее военного потенциала.

"Россия хочет, чтобы это сейчас было зафиксировано на каком-то документе", — подытожил политический эксперт.

Напомним, переговоры между Вашингтоном и Кремлем сосредоточены на пяти регионах, которые президент РФ Владимир Путин считает своими. Спецпредставитель Стив Уиткофф предположил, что Украина может меньше беспокоиться о некоторых территориях, ведь там якобы русскоязычное население.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели. Заявление главы Белого дома прозвучало 17 апреля, за три дня до конца недели, во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.