США ставлять ультиматум: що буде якщо Україна та РФ не погодяться на мир

За словами Марко Рубіо, США не мають наміру чекати довго на відповіді від РФ та України щодо припинення вогню та можуть припинити свої зусилля про встановленню миру. Фокус розбирався, які можуть здійснитись сценарії у разі розірвання спроби перемир’я.

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У п'ятницю,18 квітня Держсекретар США Марко Рубіо чітко дав зрозуміти Росії та Україні, що США не збирається довго чекати відповіді від країн щодо припинення вогню.

"Ми не збираємося продовжувати ці зусилля ще тижнями, а потім ще місяцями. Ми маємо дуже швидко визначитися зараз, і я говорю про декілька днів, щоб зрозуміти, чи буде [мирна] угода протягом найближчих тижнів", – заявив Рубіо у Парижі після зустрічі з представниками України та ЄС.

Держсекретар США зауважив, що президент Трамп "присвятив багато часу та енергії", аби домогтися укладення мирної угоди. Проте, якщо у цій справі немає прогресу, Трамп готовий "рухатися далі", адже у нього ще "багато справ, які потребують стільки само – а мабуть, і більше уваги".

Перемовини Росії та України: яка ситуація наразі

17 квітня представники України, США та європейських країн зустрілись щодо окреслення контурів майбутнього перемир'я. Зокрема, сторони дійшли спільного висновку: росіянам слід висунути вимогу про повне припинення вогню щонайменше на один місяць. Крім того, українська сторона чітко окреслила свої незмінні позиції, серед них — неприйняття окупації територій, відмова від нейтрального статусу та потреба в надійних безпекових гарантіях.

Українська делегація виступила проти повернення місії ОБСЄ чи залучення миротворців ООН, натомість наполягає, що саме США мають стати гарантом контролю за дотриманням перемир’я. Однак чіткої відповіді представник США, держсекретар Марк Рубіо, не дав.

Окремо українці наголосили, що не визнають анексію своїх територій і розраховують на повне відновлення суверенітету. Як підкреслив голова Офісу президента Андрій Єрмак, жодного нейтралітету чи обмеження оборонного потенціалу не буде. Серед інших вимог — повернення полонених, цивільних заручників і дітей, депортованих до РФ.

Питання санкцій також обговорювалося. Проте, як зауважили французькі дипломати, йшлося не про послаблення, а про посилення тиску на Росію всіма доступними методами, включно з економічними обмеженнями.

Також, після зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони України Рустемом Умєровим у Парижі, державний секретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову для обговорення питання російсько-української війни.

Перемир'я з РФ не буде — що робитиме Україна у такому разі

За словами політичного експерта Олега Постернака, адміністрація Трампа враховує вірогідність припинення вогню 50 на 50. Експерт зауважив, що слова Рубіо не треба розуміти, як неможливості просунути мирну ініціативу Трампа для Росії. Це є виявом того, що Росія ще не дала своєї чіткої, ясної згоди на припинення вогню.

"Адміністрація Трампа вже починає готувати різні шляхи. Спецпредставник президента США Стів Віткофф готує шлях у випадку успіху і комунікація відповідно таким чином формується. Марк Рубіо готує шлях у випадку руйнування цієї мирної ініціативи", — каже Фокусу Постернак.

На думку політолога, у разі провалу мирної ініціативи Трампа, Україні доведеться зосереджуватись на пошуку військової допомоги. А саме домовлятись окремо з європейськими країнами, ЄС, НАТО, збирати "Коаліцію охочих" та Рамштайн. Також пробувати закуповувати зброю у США. Джерелами нової військової допомоги можуть стати російські заморожені активи, а також європейські фонди.

З тезою щодо продовження війни у разі провалу мирних перемовин погоджується і політтехнолог Олексій Голобуцький. Однак за рахунок того, що Україна наразі погоджується на припинення вогню, а Росія ні, то слід чекати від Трампа у разі провалу перемовин або ігнорування російсько-української війни, або передачу Україні нової зброї. Також існує середній варіант, коли США продовжить передавати Україні розвіддані, а також дозволить Україні купляти у неї зброю.

"Якщо Росія найближчим часом не погодиться на припинення вогню, то значить, на думку Трампа, Росія винувата. І тут у Трампа є цілий арсенал дії, які він може застосувати. Президент США може поїхати у Флориду, грати в гольф і забити на це все. Або може максимально зарядити Україну зброєю, фінансами, чим, всім можна", — зазначив експерт.

Чому Росія опирається перемовинам щодо перемир’я

Олег Постернак вважає, що Росія вимагає зняття санкцій, а також не хоче розміщення в Україні європейських сил безпеки. Також РФ хоче дізнатись параметри майбутньої угоди. Зокрема у ній йдеться про долю тимчасово окупованих Росією територій, зміну українського законодавства, нейтральний, позаблоковий статус України, а також демілітаризація та зменшення її військового потенціалу.

"Росія хоче, щоб це зараз було зафіксовано на якомусь документі", — підсумував політичний експерт.

Нагадаємо, переговори між Вашингтоном та Кремлем зосереджені на п’яти регіонах, які президент РФ Володимир Путін вважає своїми. Спецпредставник Стів Віткофф припустив, що Україна може менше турбуватись про деякі території, адже там нібито російськомовне населення.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що очікує укладання угоди про мир до кінця поточного тижня. Заява глави Білого дому пролунала 17 квітня, за три дні до кінця тижня, під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.