Путін працює "надто повільно": Трамп очікує на мирну угоду з РФ до кінця тижня (відео)

Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що очікує укладання угоди про мир до кінця поточного тижня. Заява глави Білого дому пролунала 17 квітня, за три дні до кінця тижня, під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджі Мелоні.

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Зустріч Дональда Трампа та Джорджі Мелоні транслювалась на YouTube-каналі Білого дому.

Перемир'я в Україні - коментар Трампа див. з 4:58

Президент США погодився зі словами Мелоні, яка відзначила його зусилля у досягненні миру в Україні. Після цього Трамп пояснив, що найближчим часом очікує пропозиції від президента РФ Володимира Путіна

"Ми почуємо від них цього тижня, дуже незабаром. І ми побачимо. Ми хочемо, щоб припинилися смерті та вбивство", — заявив глава Білого дому.

Також американський президент зауважив, що не зовсім задоволений темпами, якими Путін іде до миру.

"Я не думаю, що він робить свою роботу, він завжди надто пізно [вирішує], трохи повільно. І я не задоволений ним, я дав йому це зрозуміти", — чути на відео.

Крім того, Трамп сказав, що під час бойових дій гине по дві з половиною тисячі солдатів — росіян та українців, і він хотів би це припинити.

"Я думаю, що ми добре справляємося з цими зусиллями. Але ми хочемо зберегти [життя]: в середньому, подумайте про це, щотижня вбивають 2500 людей, в основному солдатів російських, українців, солдатів. Якщо ми зможемо врятувати ці життя, це буде дуже добре, тому ми побачимо, що ми можемо зробити", — підсумував Трамп.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, 11 квітня спецпредставник Трампа Стів Віткофф відвідав Санкт-Петербург та поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним. Після повернення у США посадовець заявив, що залишилось зовсім трошки пройти для досягнення "тривалого миру". Виступаючи на телеканалі Fox News, він пояснив, що під час переговорів про мир ішлося про "п'ять територій" (назви не зміг згадати), про НАТО та про можливість застосування п'ятої статті договору про Північноатлантичний союз.

Тим часом 17 квітня до Парижа прибули два топпосадовці США: державний секретар Марко Рубіо, а також Віткофф. 18 квітня глава МЗС Франції підтвердив, що ішла мова про перемир'я в Україні й обговорювали важливі питання.

Нагадуємо, агентство Bloomberg поспілкувалось з анонімними джерелами у РФ щодо скасування санкцій, якого очікують у Москві, та про повернення західного бізнесу. Водночас аналітики Інституту вивчення війни прослухали заяви представників Путіна та попередили, що росіяни планують вийти з "енергетичного перемир'я".