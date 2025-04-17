РФ очікує зняття санкцій та оголосила "ціну повернення" для західних компаній, — Bloomberg

Західні компанії почали консультуватись з юристами через ймовірне близьке скасування санкцій проти Російської Федерації через завершення війни. Тим часом президент РФ Володимир Путін наказав створити документ з умовами та "цінами" повернення підприємств, які закрились через вторгнення росіян в Україну, написало Bloomberg.

Related video

Про плани Кремля на швидке завершення війни та скасування санкцій ідеться у статті агентства Bloomberg, яка з'явилась 17 квітня.

Агентство поспілкувалось з анонімними джерелами у РФ, західними аналітиками та юристами, а також вивчило повідомлення росЗМІ про активності Володимира Путіна та його топпосадовців. З'ясувалось, що ще у березні очільник Кремля наказав розробити процедуру повернення західних компаній. На думку Bloomberg, це означає, що росіяни дійсно очікують зняття санкцій і що у РФ знов "потечуть" західні гроші.

"Це найконкретніша ознака того, що Москва готується до того дня, коли вона вірить, що санкції будуть зняті, а деякі інвестиції повернуться", — ідеться у статті.

Путін отримав законопроєкт, у якому описується "ціна повернення" для західних компаній, які продали бізнес у перші роки вторгнення РФ або віддали його безплатно, дізналось агентство. Компанії будуть зобов'язані:

перенести виробництво на російську територію;

передати власні промислові технології;

отримати дозвіл від російських компаній, які працюють у тій же галузі;

повністю відшкодувати власність активів, які вони продали або віддали.

У статті наводиться позиція керівника консалтингової компанії Кріса Віфера, до якого почали масового звертатись керівники західних компаній. З його слів, вони зацікавились ідеєю повернення, але все ж не поспішають, оскільки чекають реального завершення війни.

"Ніхто не хоче повернутися занадто рано, щоб потім знову вийти", — процитувало агентство слова експерта.

Низка світових промислових гігантів досі мають заводи у РФ і деякі з них частково працюють або вичікують кращих часів. У статті назвали деякі з цих компаній: LG Electronics Inc. (тестувався перезапуск заводу), Ariston Holding NV (Путін повернув доступ до цехів), Pepsi (зберегла частку безалкогольних напоїв та дитячого харчування). У тих, хто повернеться, будуть проблеми з входження на ринок, ідеться у статті.

"За три роки відсутності на ринку частку [західних компаній] захопили китайські, турецькі та індійські компанії. Якщо у вас є конфлікт з російською компанією і ви звернетеся до суду, 99% шансів, що ви програєте", — навело агентство думку стратегічного консультанта з Лондона.

Санкції проти РФ — деталі

Зазначимо, санкції проти РФ запроваджені внаслідок вторгнення в Україну у 2022 році, а термін їхньої дії й далі продовжують в ЄС та США. Зокрема, у квітні президент США Дональд Трамп спершу продовжив обмеження на Росію, накладені його попередником Джо Байденом. Після цього голова Білого дому підписав ще один указ, який підтвердив заборону кораблям РФ заходити в американські порти.

Нагадуємо, 15 квітня спецпредставник Трампа Стів Віткофф розповів про умови РФ для тривалого миру та звершення війни.